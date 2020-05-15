Расчистке Яченского водохранилища мешает сброс сточных вод

Как сообщило сегодня, 15 мая, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, готов проект по расчистке Яченского водохранилища. Его уже одобрила Калугаоблэкспертиза.

Согласно проекту, очитка водохранилища предполагает изъятие донных отложений земснарядами различной модификации без спуска воды. Но для того, чтобы на это выделили деньги из федерального бюджета, нужно прекратить сброс в водохранилище неочищенных сточных вод. Сейчас сброс в Яченское водохранилище осуществляется 11 выпусками, находящимися на балансе Калугаспецавтодора.

После того, как сброс сточных вод прекратится, правительство Калужской области сможет выйти с инициативой включения в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» мероприятия по расчистке Яченского водохранилища.