В Калуге на месте снесённого кафе появилась парковка

В Калуге ведётся работа по обустройству парковки на улице Ленина недалеко от перекрёстка с улицей Дзержинского, где долгие годы располагалось кафе.
Как мы уже рассказывали, заведение снесли в октябре прошлого года. Суд признал здание самостроем.
Шесть холодных месяцев площадка пустовала. Хотя некоторые калужские автомобилисты все же умудрялись заезжать на грязь. А за последние несколько недель территории облагородили. Помимо стандартного набора из плитки и асфальта, тут оставили место для пяти деревьев. Также обещают обустроить зелёную зону.
Кафе снесли осенью 2019 года.
Суд признал здание самостроем.
Сейчас территорию превратили в парковку.
Травы пока нет, но место под неё оставлено.
Также на улице Ленина должно появиться пять новых деревьев.
Парковка на данный момент бесплатная.
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