В Калуге на месте снесённого кафе появилась парковка

В Калуге ведётся работа по обустройству парковки на улице Ленина недалеко от перекрёстка с улицей Дзержинского, где долгие годы располагалось кафе.

Как мы уже рассказывали, заведение снесли в октябре прошлого года. Суд признал здание самостроем.

Шесть холодных месяцев площадка пустовала. Хотя некоторые калужские автомобилисты все же умудрялись заезжать на грязь. А за последние несколько недель территории облагородили. Помимо стандартного набора из плитки и асфальта, тут оставили место для пяти деревьев. Также обещают обустроить зелёную зону.

Кафе снесли осенью 2019 года.

Суд признал здание самостроем.

Сейчас территорию превратили в парковку.

Травы пока нет, но место под неё оставлено.

Также на улице Ленина должно появиться пять новых деревьев.

Парковка на данный момент бесплатная.

Уважаемые читатели, а где ещё в городе не хватает парковок? Пишите в комментариях!