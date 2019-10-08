Кафе сносят в центре Калуги

В понедельник, 7 октября, в Калуге начали разбирать кафе «Лель» на улице Ленина. Здание, в котором заведение работало долгие годы, ещё в прошлом году признали самостроем, однако собственники не спешили его сносить.

Как рассказали нам во вторник в пресс-службе калужского управления Федеральной службы судебных приставов, владельцам строения запретили совершать регистрационные действия с недвижимостью и машинами, а также покидать территорию страны.

Снос начали 7 октября.

- После этого предприниматели самостоятельно привлекли рабочих и приступили к сносу кафе, - отмечают приставы. - На данный момент работы по демонтажу объекта продолжаются, должникам назначен очередной срок для исполнения, по окончанию которого судебные приставы проведут проверку.

Таким заведение было в 2012 году.

Земля под кафе находится в собственности городской управы.

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский рассказал нам, что территория будет благоустроена. Там появится зеленая зона или парковка.

Уважаемые читатели, а что бы вы предложили сделать на этом месте? Пишите в комментариях!