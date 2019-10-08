Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 08 октября
$ 64.83 0.20
71.15 0.20
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Кафе сносят в центре Калуги

08.10.2019 15:19 13 2042 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Кафе сносят в центре Калуги

В понедельник, 7 октября, в Калуге начали разбирать кафе «Лель» на улице Ленина. Здание, в котором заведение работало долгие годы, ещё в прошлом году признали самостроем, однако собственники не спешили его сносить.

Как рассказали нам во вторник в пресс-службе калужского  управления Федеральной службы судебных приставов, владельцам строения запретили совершать регистрационные действия с недвижимостью и машинами, а также покидать территорию страны.

Снос начали 7 октября.

- После этого предприниматели самостоятельно привлекли рабочих и приступили к сносу кафе, - отмечают приставы. - На данный момент работы по демонтажу объекта продолжаются, должникам назначен очередной срок для исполнения, по окончанию которого судебные приставы проведут проверку.

Таким заведение было в 2012 году.

Земля под кафе находится в собственности городской управы.

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский рассказал нам, что территория будет благоустроена. Там появится зеленая зона или парковка.

Уважаемые читатели, а что бы вы предложили сделать на этом месте? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: общество фоторепортаж
Еще новости из рубрики «Общество»

Первое творение нового архитектора установили в Калуге 08.10.2019 12:54

Глас народа, версия 2.0: новости твоего района - теперь в одном месте 08.10.2019 10:23

«Коммерсантъ» включил Артамонова в отставочный список на октябрь 08.10.2019 09:34

Итоги дачного сезона: съедобные цветы и томаты вместо семечек 07.10.2019 21:30

Калужанка завоевала титул на конкурсе «Миссис Европа-2019» 07.10.2019 16:16

Народные новости
361 0
Робин Гнобин
997 14
Светлана светлая
987 6
victor61

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 13 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 09 октября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
вс 13 октября, 19:00
Занятия историческими танцами в Элизиуме
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

ср 09 октября, 18:00
Концерт «Мы с музыкой дружны!»
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
сб 12 октября, 11:00
Спектакль "Колобок"
Калужский театр кукол
сб 19 октября, 11:00
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Калужский театр кукол
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 11 октября, 18:30
JONY
Жара, клуб
пт 11 октября, 19:00
Любовь во всём виновата
Дом музыки
пт 11 октября, 20:00
Шотландские танцы
Ambassador Hotel & Suites Kaluga
сб 12 октября, 19:00
Концерт группы "Ария". "Проклятье морей"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Тайна печати дракона
Птичий дозор
Эверест
Джокер
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП

Вадим Кулик избран заместителем президента-председателя правления банка ВТБ

ВТБ предоставит консультации по автокредитованию на гран-при FORMULA 1

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Цены на лекарства в аптеках Калуги

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.