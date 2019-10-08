Кафе сносят в центре Калуги

В понедельник, 7 октября, в Калуге начали разбирать кафе «Лель» на улице Ленина. Здание, в котором заведение работало долгие годы, ещё в прошлом году признали самостроем, однако собственники не спешили его сносить.
Как рассказали нам во вторник в пресс-службе калужского управления Федеральной службы судебных приставов, владельцам строения запретили совершать регистрационные действия с недвижимостью и машинами, а также покидать территорию страны.
Снос начали 7 октября.
- После этого предприниматели самостоятельно привлекли рабочих и приступили к сносу кафе, - отмечают приставы. - На данный момент работы по демонтажу объекта продолжаются, должникам назначен очередной срок для исполнения, по окончанию которого судебные приставы проведут проверку.
Таким заведение было в 2012 году.
Земля под кафе находится в собственности городской управы.
Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский рассказал нам, что территория будет благоустроена. Там появится зеленая зона или парковка.
Уважаемые читатели, а что бы вы предложили сделать на этом месте? Пишите в комментариях!
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