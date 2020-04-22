В Калуге подготовили место для нового памятника

Как мы уже рассказывали, в ближайшее время в Калуге установят монумент в честь освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Он появится в бору у остановки «Санаторий Павлика Морозова». На данный момент там уже создали постамент, а площадку вокруг выложили плиткой.

- Сейчас монумент уже готов и находится в Белгородской области, решается вопрос его транспортировки, - рассказал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - Данный объект финансируется за счёт внебюджетных источников. Заказчиком выступает благотворительный фонд «Софья». Приятно осознавать, что калужская земля полна неравнодушными людьми, которые готовы словом и делом, а также вложением личных средств вносить свой вклад в установку таких значимых объектов. Они помогут сохранить память о священной Победе.

Монумент привезут в Калугу к концу апреля. Он будет представлять собой гранитную плиту с выбитыми на ней фамилиями павших в боях за Калугу красноармейцев. Памятник солдату разместится в разломе плиты, выполненном в виде пятиконечной звезды.

После установки монумента начнутся работы по облицовке плиткой бетонного основания. Полностью завершить работы планируется к 9 мая.

Автором проекта мемориала стал главный архитектор Калуги Алексей Комов. Памятник солдату, который будет центром композиции, изготовит московский скульптор Денис Стритович. В Калуге уже есть две его работы – памятники генералу Болдину и полковнику Краснопивцеву.