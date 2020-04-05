Опубликован эскиз нового калужского памятника

К 9 Мая в Калуге установят мемориал в честь освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Монумент предполагается расположить в бору.

В калужской горуправе на днях прошло совещание, на котором обсуждалась концепция памятника.

- Мемориал, который мы предлагаем к осуществлению, состоит из двух частей, - рассказал заместитель городского головы – главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Композиция представляет собой стелу с фамилиями погибших воинов, отделанную гранитом либо искусственным камнем, а также скульптурную композицию. Памятник сам по себе достаточно компактный, но при этом несет огромную внутреннюю составляющую. Основной акцент сделан на фигуре солдата, которая символизирует собой стремление к прорыву, к освобождению, к защите. Все обмундирование воина выполнено с отсылкой ко времени освобождения Калуги – к 1941 году. Предполагается также площадка для возложения венков, также отделанная гранитом. Целиком скульптурная композиция будет чуть выше трех метров.

Председатель городского Совета ветеранов войны и труда Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ отметил, что место для памятника выбрано подходящее, так как в декабре 1941 года на территории бора произошли тяжелые бои, и 258-ая стрелковая дивизия под командованием полковника Михаила Сиязова прорывалась к городу как раз с того направления, где сейчас предложено установить мемориал.

- Понятно, что в настоящее время мы живем в режиме ограничений, и это серьезный фактор, ограничивающий нашу работу, - отметил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - Но постараемся завершить установку монумента к 9 мая. Те строители, которые будут этим заниматься, будут иметь возможность завершить строительно-монтажные работы при обязательном соблюдении всех требований по санитарно – эпидемиологической безопасности. Это будет обеспечено городской управой.