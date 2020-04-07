В Калуге собираются мыть тротуары

В понедельник, 6 апреля, на планёрке в городской управе Калуги обсудили меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Транспорт встал

Калужане стали реже пользоваться общественным транспортом. В итоге пассажиропоток упал на 80%.

- Меньше всего транспорта вышло на улицы в воскресенье, 1 апреля: 176 транспортных средств от плановых 637, - рассказал начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.- Сегодня вышло 368 единиц - 57% от нормы. Наши жители, в целом, очень ответственно подошли к необходимости соблюдения режима самоизоляции.

По словам врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВА, в день УКТ из-за корнавируса недосчитывается 600 тысяч рублей.

Тротуары обещают помыть

Шпиренко рассказал, что в городе ежедневно проводится обработка транспортных средств. Все перевозчики перед выходом на рейсы и на конечных остановках дезинфицируют свои авто.

Сотрудники городского хозяйства выборочно проверяет перевозчиков.

Денисов отметил, что до 1 июня перевозчики должны перейти на безналичную систему оплаты. Но этого до сих пор не сделал никто.

- Берут деньги за оплату руками, поэтому водитель должен находиться в латексных перчатках. Чтобы и сам, и свою семью защитить. Понимание должно быть. Эти перчатки необходимо приобрести. Одни перчатки на полсмены. Вполне хватит, - рассуждал Денисов.

Пока в городе обрабатываются только остановочные павильоны, урны и кнопки вызывных светофоров.

Городской голова предложил рассчитать, во что обойдётся городу обработка тротуаров. И, в зависимости от дальнейшего развития событий, принять решение, насколько это нужно.

– Мы уже сделали расчеты потребления по всем видам улично-дорожной сети. Если на разовую обработку вызывных светофоров необходимо 6 литров, то на разовую обработку всех тротуаров и пешеходных переходов нужно 126 литров концентрата. По нашим расчетам, это 106 тысяч рублей.

Шпиренко предложил одну разовую обработку тротуаров и переходов провести на этой недели. Денисов согласился. Но отметил, что сначала надо отмыть тротуары.

ТЦ закрыли

Из 31 торговых центров Калуги закрыли 17. 14 продолжают работать в усечённом режиме.

- Дефицитов товара нет, роста цен на социально значимые товары не обнаружили, - рассказал начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир ВАСИН. - Что касается розничной торговли, они активно осуществляют доставку продуктов на дом. В ТЦ транслируются ролики о соблюдении санитарных норм, на кассовые позиции наносится разметка, проводится дополнительная санитарная обработка помещений.

Васин рассказал, что сейчас обсуждается поддержка предприятий и малого бизнеса. Предприниматели оказались в сложном положении, им не с чего платить аренду, зарплату, налоги.

- Считаю возможным начать обсуждение снижения либо отмены части налогов, которые предприятия платят в бюджет муниципалитета, - сказал Васин.

Если предпринимателей полностью освободят от налогов, бюджет города недосчитается 9 миллионов рублей.

Дети и пенсионеры

За неделю более 400 пенсионеров обратились за помощью к волонтёрам, рассказал заместитель городского головы Юрий МОИСЕЕВ. Пенсионеры стараются не выходить из дома. Продукты и лекарства им приносят добровольцы.

При этом в понедельник резко выросло число детей в дежурных группах в детских садах. Напомним, что дошколят берут в сады только в том случае, если родители вынуждены ходить на работу. Если в конце прошлой недели в детские сады приводили всего 70 малышей, то сейчас – 181. Это связывают с тем, что в городе возобновили работу многие производства.

Свадьбы не будет

Почти половина пар, желающих вступить в брак с 3 апреля по 31 мая, перенесли регистрацию из-за коронавируса. Как сообщил заместитель городского головы Юрий Моисеев, из 257 пар, подавших заявления, 123 перенесли день свадьбы.

Кроме того, развестись до окончания пандемии тоже не получится.