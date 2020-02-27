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Новый сквер на Правом берегу обойдётся почти в 10 миллионов

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 27.02.2020 12:57 7 1053
Новый сквер на Правом берегу обойдётся почти в 10 миллионов

На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся благоустройством сквера имени Краснопивцева на Правом берегу в Калуге. Он планируется в районе пересечения улиц Фомушина и 65 лет Победы.

Начальная стоимость контракта – 9 млн. 633 тыс. рублей. Согласно конкурсной документации, в новом сквере появятся деревянная беседка в форме звезды, 20 скамеек, также там будет высажено 36 лип, 17 клёнов, семь елей.

В документах достаточно подробно описано, как необходимо выполнять работы по озеленению: «только после распределения растительного грунта, тротуаров, дорожек, ограждений и уборки остатков строительного мусора».

Деревянные поверхности скамеек и беседки должны быть покрашены водоотталкивающими и грязезащитными красками.

Ранее также сообщалось, что в сквере имени Краснопивцева появятся качели – такие же, как в сквере рядом с горуправой на Ленина, 93. Однако в конкурсной документации обнаружить этот объект не удалось.

Добавим, городские власти так и не обсудили проект нового общественного пространства с жителями Правобережья, хотя такая встреча планировалась и даже была назначена дата её проведения. Однако затем её отменили.

На просьбу прокомментировать, по какой причине проект сквера выставили на аукцион, не обсудив его с правобережцами, мы внятного ответа так и не получили.

- Проект благоустройства указанного сквера размещён на официальном сайте городской управы в свободном доступе для ознакомления жителями города, - пояснили нам в горуправе. – Концепция создавалась при участии депутатов городской думы г. Калуги и жителей города и была разработана главным архитектором города.

- Дату обсуждения по скверу на Правобережье в ближайшее время озвучим, - добавил позже главный архитектор г. Калуги Алексей КОМОВ.

По его словам, внести радикальные изменения в проект на данном этапе уже невозможно, но небольшие корректировки возможны.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 марта. Аукцион запланирован на 11 марта. Работы по благоустройству сквера должны быть завершены до 8 мая.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 27.02.2020 12:57 7 1053
Тэги: благоустройство алексей комов
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