Рынок, набережная, Синие мосты: о каких подарках к юбилею Калуги мечтают горожане

Как мы рассказывали, в конце января врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ предложил поинтересоваться у жителей областного центра, какие объекты или сооружения должны появиться у нас к юбилею города.

Мы обратились с этим вопросом к калужанам. Читатели нашего сайта назвали следующие варианты:

Благоустроенная набережная Оки;

Благоустроенная набережная Яченского водохранилища с выездом на улицу Чичерина;

Отремонтированный «купол» и возвращение туда рынка;

Благоустроенный Губернский парк;

Нормально работающий общественный транспорт;

Реконструированные Синие мосты;

Пешеходный мост через Оку в районе Воробьёвской переправы;

Надземный или подземный пешеходный переход в районе моста на Правый берег, рядом со светофором;

Фонтан в парке на месте рынка.

Этот же вопрос мы адресовали участникам группы «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук». Самыми популярными вариантами оказались набережная Оки, реконструированные Синие мосты, понтонный мост в районе Воробьёвской переправы.

Из новых ответов:

Классная игровая площадка, рассчитанная на детей разного возраста, а также взрослых;

Реставрация Воскресенки;

Много новых деревьев;

Благоустроенный городской пляж на Оке;

Благоустроенный сквер им. Волкова;

Освещение и тротуар от микрорайона Северный до Окружной дороги;

Реставрация монументальной масляной живописи XVIII в. в Казанском храме.

Уважаемые читатели! На ваш взгляд, каких ещё объектов и сооружений не хватает в этих списках? Пишите в комментариях!