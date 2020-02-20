Рынок, набережная, Синие мосты: о каких подарках к юбилею Калуги мечтают горожане

Как мы рассказывали, в конце января врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ предложил поинтересоваться у жителей областного центра, какие объекты или сооружения должны появиться у нас к юбилею города.
Мы обратились с этим вопросом к калужанам. Читатели нашего сайта назвали следующие варианты:
Этот же вопрос мы адресовали участникам группы «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук». Самыми популярными вариантами оказались набережная Оки, реконструированные Синие мосты, понтонный мост в районе Воробьёвской переправы.
Из новых ответов:
Уважаемые читатели! На ваш взгляд, каких ещё объектов и сооружений не хватает в этих списках? Пишите в комментариях!
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