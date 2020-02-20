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Рынок, набережная, Синие мосты: о каких подарках к юбилею Калуги мечтают горожане

Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 20.02.2020 15:58 7 1245
Рынок, набережная, Синие мосты: о каких подарках к юбилею Калуги мечтают горожане

Как мы рассказывали, в конце января врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ предложил поинтересоваться у жителей областного центра, какие объекты или сооружения должны появиться у нас к юбилею города.

Мы обратились с этим вопросом к калужанам. Читатели нашего сайта назвали следующие варианты:

  • Благоустроенная набережная Оки;
  • Благоустроенная набережная Яченского водохранилища с выездом на улицу Чичерина;
  • Отремонтированный «купол» и возвращение туда рынка;
  • Благоустроенный Губернский парк;
  • Нормально работающий общественный транспорт;
  • Реконструированные Синие мосты;
  • Пешеходный мост через Оку в районе Воробьёвской переправы;
  • Надземный или подземный пешеходный переход в районе моста на Правый берег, рядом со светофором;
  • Фонтан в парке на месте рынка.

Этот же вопрос мы адресовали участникам группы «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук». Самыми популярными вариантами оказались набережная Оки, реконструированные Синие мосты, понтонный мост в районе Воробьёвской переправы.

Из новых ответов:

  • Классная игровая площадка, рассчитанная на детей разного возраста, а также взрослых;
  • Реставрация Воскресенки;
  • Много новых деревьев;
  • Благоустроенный городской пляж на Оке;
  • Благоустроенный сквер им. Волкова;
  • Освещение и тротуар от микрорайона Северный до Окружной дороги;
  • Реставрация монументальной масляной живописи XVIII в. в Казанском храме.

Уважаемые читатели! На ваш взгляд, каких ещё объектов и сооружений не хватает в этих списках? Пишите в комментариях!

Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 20.02.2020 15:58 7 1245
Тэги: благоустройство
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