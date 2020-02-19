Названы четыре точки Калуги, которые благоустроят за 70 миллионов

Парковая зона на въезде в Анненки.

В этом году в Калуге в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено четыре общественных территории. Решение о том, что именно эти городские территории будут приведены в порядок, было принято по итогам голосования, которое проходило с 13 по 23 декабря 2019 года на платформе «Активный калужанин».

В список вошли:

парковая зона на въезде в микрорайон Анненки по ул. Вишневского в районе домов № 14, 15, 16, 17,

центральный сквер в микрорайоне Силикатный по ул. Гурьянова, д.27,

сквер, ограниченный улицами Фомушина и 65 лет Победы (сквер имени Краснопивцева),

территория вокруг пруда в районе дома № 11 по улице Пухова.

По предварительной информации, на благоустройство этих четырёх пространств понадобится около 67 млн. рублей. Эта цифра не окончательная и может измениться после проверки сметной документации специалистами Управления финансов Калуги. Благоустроить общественные территории планируется за счёт федеральной и областной субсидий.

Силикатный.

Сквер Краснопивцева в Калуге.

Пруд на улице Пухова.

Между тем, на платформе «Активный калужанин» уже началось голосование по определению общественных территорий, которые будут благоустраиваться в Калуге в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Представленные для голосования на сайте горуправы дизайн-проекты привлекли внимание известного общественного деятеля Ильи Варламова. Опубликованные эскизы он назвал «убогими» и «сырыми».

За комментариями мы обратились в городскую управу. Подробнее об этом читайте в колонке «Калужское благоустройство: «игра в свободный выбор».

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комменатриях!