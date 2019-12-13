Пляж на Оке, набережная или овраг – калужан просят выбрать объекты для благоустройства

В пятницу, 13 декабря, в Калуге началось голосование по выбору территорий, которые благоустроят в 2020 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Опрос проводится на платформе «Активный калужанин» до 23 декабря. Отдать голос можно за 2 из 36 объектов. Для участие в голосовании необходимо авторизоваться через «Госуслуги».

Вот какие варианты для голосования представили в городской управе.

1. Набережная Яченского водохранилища.

Новую набережную предлагается разбить на четыре части: пешеходную зону, парковочную зону, зону теневых навесов и зону игровых площадок.

2. Сквер имени Волкова.

Футбольное поле, трибуны на 500 мест, освещение, площадки для волейбола, теннисный корт.

3. Березуйский овраг.

Создание рекреационной зоны с дорожками для пеших прогулок.

4. Губернский парк.

Установка детских и спортивной площадок, создание крытой сцены.

5. Бульвар имени Степана Разина.

Разделение на несколько зон отдыха, установка портала и качелей.

6. Территория вокруг пруда на Пухова, 11.

Озеленение, установка освещения, мостика, пирсов, спортивных и детских площадок.

7. Сквер на Гурьянова, 27.

Плитка, лавочки, освещение и некоторые зеленые насаждения.

8. Сквер на Грабцевском шоссе, 108.

Установка игрового комплекса, обустройство пешеходных дорожек, газона, остановки.

9. Пляж на Оке в районе гаражного кооператива «Разлив» (ниже улицы Николо-Козинской).

Создание зоны отдыха, установка лавочек, раздевалок и навесов от солнца.

10. Территория рядом со школой №51.

Плитка, лавочки, детские площадки.

11. Территория рядом со школой №4.

Сквер вместо заброшенной строительной площадки.

12. Территория у домов №48 и №48 к.1 на улице Билибина.

Ликвидация пустыря и благоустройство участка вдоль железной дороги.

13. Спортивная площадка на улице Шахтеров.

Освещение, лавочки, урны, зеленая зона.

14. Территория между домами №93 и №95 на улице Дзержинского.

Озеленение и благоустройство сквера.

15. Сквер на улице Платова.

Засыпать озеро между Маяковкой и Тайфуном, благоустроить сквер.

16. Территория между домами №42 по улице Ленина и №14а на улице Карла Либкнехта.

Озеленение и освещение, детские площадки.

17. Площадь перед зданием администрации в Шопино.

Дорожки, лавочки, урны, перенос и установка бюста Циолковского.

18. Овраг в районе переулка Тульского.

Обустройство пешеходных и беговых дорожек, установка лавочек и урн.

19. Сквер у пруда на переулке Дорожном, 5.

Освещение, дорожки, спортивная и детские площадки.

20. Территория в районе бульвара Солнечного, 20.

Мини-сквер с дорожками и площадками.

21. Парковая зона на въезде в Анненки.

Дорожки, озеленение, место для отдыха.

22. Общественная территория в Ромодановских Двориках.

Спортивная площадка и зеленая зона.

23. Территория в центре Байконура.

Озеленение, пешеходные и велосипедные дорожки.

24. Аллея на улице Молодежной в деревне Лихун.

Озеленение, капитальный ремонт асфальтового покрытия, установка детских площадок.

25. Территория на Луговой, 70.

Организация детской площадки, озеленение, освещение, клумбы.

26. Территория у дома №15 на улице Турынинской.

Детская, спортивная площадки.

27. Дубовая роща в Дубраве.

Зона отдыха с площадками, лавочки, урны.

28. Сквер в деревне Канищево.

Дорожки, лавочки, урны.

29. Территория у дома №12 на улице Первых Коммунаров.

Разделение на три зоны: спортивная, детская и для отдыха.

30. Территория на улице Гвардейской, 7-8.

Парковая зона с детскими площадками.

31. Аллея у школы №43 в Росве.

Асфальтирование, дорожки, клумбы.

32. Территория между домами №12 и №14 на улице Чижевского.

Ограждение, освещение, специальное покрытие, деление на зоны для разных игр, кустарники за ограждением.

33. Бульвар от улицы Билибина до переулка Литейного.

Вырубка аварийных деревьев, обустройство дорожек, установка урн.

34. Деревня Яглово.

Асфальтирование, обустройство детской площадки, скамеек.

35. Территория в районе улиц Секиотовской и Мелиораторов.

Освещение, установка светофора, лежачих полицейских.

36. Сквер между улицами Фомушина и 65 лет Победы.

Плитка, озеленение, спортивная площадка.