Плитка возле нового памятника в Калуге провалилась спустя месяц

Плитка продержалась всего месяц.

В конце декабря прошлого года на Правом берегу в Калуге в районе пересечения улиц 65 лет Победы и и Фомушина открыли памятник полковнику Михаилу Краснопивцеву. Однако свежая плитка начала проваливаться уже через месяц после укладки. Фото прислал один из наших читателей.

- Работы еще не приняты, будут переделывать в весенний период, - прокомментировали нам ситуацию в управлении городского хозяйства Калуги.

Как мы уже рассказывали, благоустройство сквера возле памятника продолжится весной и летом. Там планируется установить качели и беседку-звезду.

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