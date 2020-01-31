Карету в парке покрыли патиной

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге установили карету из кованой стали.

- Это первый из арт-объектов, которые Калуга получит в этом году ко Дню города, - рассказывал председатель комитета по благоустройству управления городского хозяйства Калуги Сергей ВОЗИЛКИН.

На днях карету покрыли патиной. Внутри появился пол. Теперь калужане могут залезть внутрь конструкции.

Напомним, карету подарил городу один из предпринимателей. Своё имя он просил не афишировать. Её длина - пять метров, ширина - 2,4 метра.

Подробнее об этом читайте в свежем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в среду, 5 февраля.

Уважаемые читатели, как вы считаете, с патиной карета стала лучше? Расскажите в комментариях!