Центральный парк в Калуге украсили каретой

Во вторник, 21 января, в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге установили карету из кованой стали.

- Это первый из арт-объектов, которые Калуга получит в этом году ко Дню города, - рассказал председатель комитета по благоустройству управления городского хозяйства Калуги Сергей ВОЗИЛКИН. - Послезавтра начнется установка лавочек внутри для фотосессий. И будет патина наносится. Такие у нас планы.

Карету подарил городу один из предпринимателей. Своё имя он просил не афишировать. Длина конструкции - пять метров, ширина - 2,4 метра.

Ещё в декабре её планировали установить в сквере Ленина и украсить декоративной иллюминацией, но затем все-таки решили отправить в парк под охрану.

Ожидается также, что карету подсветят.

Внутри обещают установить лавочки.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете подобный арт-объект? Пишите в комментариях!