Стихийную свалку убрали в Калуге

В четверг, 16 января, в Калуге убрали кучу мусора, сваленную у дома №50 на улице Жукова. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Дмитрий ИВАНОВ.

- Членами административной комиссии установлена организация, допустившая складирование строительного мусора и бытовых отходов, - пояснил он. - Было выдано предписание с требованием устранить несанкционированную свалку. Организацией были устранены нарушения в установленный предписанием срок. Виновник будет привлечен к административной ответственности за совершенное правонарушение.

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