Отпугивающие калужан таблички убрали из нового сквера

Как мы уже рассказывали, недавно на улице Ленина в новом сквере рядом с городской управой установили пять табличек с надписью «По газонам не ходить». Ответственных за это почему-то не смутило отсутствие самого газона. Однако после публикации новости на нашем сайте и в газете «Калужский перекресток» таблички исчезли.
Кто-то убрал их днем в четверг, 5 декабря.
В городской управе пока не комментируют, демонтировали таблички навсегда или только до весны.
Напомним, в этом сквере собирались уложить почти тысячу квадратных метров газона. Его планировали выполнить из готовых рулонных заготовок. На это было предусмотрено 4 млн. 279 тыс. рублей. Однако в ходе работ всё поменялось.
- Газоны техническими решениями были заменены на зелёные насаждения, - пояснял нам ранее городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Это допускается.
Уважаемые читатели, а как вы реагируете на различные запреты в парках и скверах? Расскажите в комментариях!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!