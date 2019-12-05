Отпугивающие калужан таблички убрали из нового сквера

Как мы уже рассказывали, недавно на улице Ленина в новом сквере рядом с городской управой установили пять табличек с надписью «По газонам не ходить». Ответственных за это почему-то не смутило отсутствие самого газона. Однако после публикации новости на нашем сайте и в газете «Калужский перекресток» таблички исчезли.

Кто-то убрал их днем в четверг, 5 декабря.

В городской управе пока не комментируют, демонтировали таблички навсегда или только до весны.

Напомним, в этом сквере собирались уложить почти тысячу квадратных метров газона. Его планировали выполнить из готовых рулонных заготовок. На это было предусмотрено 4 млн. 279 тыс. рублей. Однако в ходе работ всё поменялось.

- Газоны техническими решениями были заменены на зелёные насаждения, - пояснял нам ранее городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Это допускается.

Уважаемые читатели, а как вы реагируете на различные запреты в парках и скверах? Расскажите в комментариях!