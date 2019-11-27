$ 64.02 0.26
70.52 0.20
Главная Новости Благоустройство

В Калуге у синагоги хотят построить культурный центр

Елена Французова , Фото: «Толк».
Опубликовано: 27.11.2019 16:07 10 1163
В Калуге у синагоги хотят построить культурный центр

Как мы рассказывали, на прошлой неделе за закрытыми дверями презентовали проекты реконструкции улицы Театральной.

Во вторник, 26 ноября, региональный Центр компетенций по вопросам городской среды «Толк» опубликовал проект культурного центра. Его предлагают возвести на улице Театральной у синагоги – в районе улиц Театральной, 4Б и Дзержинского, 41-43.

- Культурный центр, располагающийся за синагогой, внесет разнообразие в общественную жизнь города посредством создания открытой площадки для взаимодействия и изучения различных культур, проведения кружковых классов, организации торжеств и городских праздников, - сообщает «Толк». - Бетонный прямоугольный объём культурного центра деликатно размещается внутри двора: он связывает пешеходные потоки за счет амфитеатра и достраивает площадь около башни котельной. Легкий деревянный объем ставится на первый этаж бетонного блока со смещением с целью обрамить пространство перед башней и создать выразительную входную группу первого этажа.

Разработчики проекта считают, что культурный центр в будние можно использовать для проведения лекций, а в выходные дни будет использоваться для проведения праздников или концертов.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова , Фото: «Толк».
Опубликовано: 27.11.2019 16:07 10 1163
Тэги: благоустройство
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 10 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Денис Геннадьевич Ошев выступил спикером дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП»
Сегодня 09:57
Планируете выходные заранее? Проведите их в "Гагаринском"!
Сегодня 11:18
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
ОПРОС
Мы обновили дизайн нашего сайта. Как вам? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru