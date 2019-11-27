В Калуге у синагоги хотят построить культурный центр

Как мы рассказывали, на прошлой неделе за закрытыми дверями презентовали проекты реконструкции улицы Театральной.

Во вторник, 26 ноября, региональный Центр компетенций по вопросам городской среды «Толк» опубликовал проект культурного центра. Его предлагают возвести на улице Театральной у синагоги – в районе улиц Театральной, 4Б и Дзержинского, 41-43.

- Культурный центр, располагающийся за синагогой, внесет разнообразие в общественную жизнь города посредством создания открытой площадки для взаимодействия и изучения различных культур, проведения кружковых классов, организации торжеств и городских праздников, - сообщает «Толк». - Бетонный прямоугольный объём культурного центра деликатно размещается внутри двора: он связывает пешеходные потоки за счет амфитеатра и достраивает площадь около башни котельной. Легкий деревянный объем ставится на первый этаж бетонного блока со смещением с целью обрамить пространство перед башней и создать выразительную входную группу первого этажа.

Разработчики проекта считают, что культурный центр в будние можно использовать для проведения лекций, а в выходные дни будет использоваться для проведения праздников или концертов.

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