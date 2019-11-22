Проекты реконструкции улицы Театральной презентовали за закрытыми дверями

В пятницу, 22 ноября, в Калуге состоялось очередное совещание по реконструкции улицы Театральной. Ранее пресс-служба городской управы сообщила, что на сегодня запланирована презентация первых проектов благоустройства дворов, расположенных в верхней части Театралки.

Естественно, мы не могли пропустить такое важное событие и с утра пораньше отправились на Театральную, 9, – все пятничные совещания, связанные с реконструкцией улицы, проходят здесь.

На встречу приехали представители столичных архитектурных бюро. Одна из презентаций называлась «Дворы-реки». Однако ознакомиться с ней корреспонденту kp40 не удалось. Буквально через пару минут после начала совещания ко мне подошла сотрудница администрации Калужской области с вопросом, на каком основании я присутствую на мероприятии.

- Совещание закрытое, без участия прессы, - сказала девушка.

Я ответила, что улица Театральная является общественным пространством и я, являясь жителем Калуги, имею право знать, как проходит проектирование реконструкции этой территории.

На это мне снова сказали, что совещание проходит в закрытом режиме и что присутствовать на нём могут только жители домов, расположенных на улице Театральной. После этого меня вежливо попросили уйти. К слову, это уже второй случай, когда журналиста kp40 не пускают на пятничное совещание по реконструкции Театральной.

Символично, что в это самое время архитектор, презентовавший первый проект, рассказывал, что жители Театральной – понятие очень условное и включает в себя не только людей, которые живут в расположенных там домах, но и арендаторов помещений, горожан, которые там гуляют, посещают магазины, кафе.

По этой причине, считает эксперт, рассматривать дворовые территории Театралки нужно не как дворы в чистом виде, а как общественные пространства со всевозможными сценариями времяпрепровождения.

Когда состоится публичная презентация проектов, на которой журналистам разрешат-таки присутствовать, и стоится ли она вообще, неизвестно. Несмотря на то, что речь идёт о благоустройстве одной из центральных улиц Калуги и оно касается большого количества, проектные работы ведутся закрыто.

Скупые информационные сообщения, которыми СМИ время от времени снабжают областные и городские пресс-службы, не в счёт: они дают весьма смутное представление о происходящем.

Впрочем, в Калуге такой формат работы, скорее, норма, чем исключение. Один из свежих примеров – скверопарк на месте рынка. Его окончательный проект также был принят на закрытом заседании архсовета.