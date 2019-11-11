Стало известно, когда начнется реконструкция улицы Театральной

Весной 2020 года начнется активный строительный период реализации проекта реконструкции улицы Театральной в Калуге. Об этом чиновники заявили на недавней встрече с местными жителями.

- Уже проведена топографическая съемка, полевые материалы переданы проектировщикам для разработки эскизных проектов дворовых территорий, - рассказали 11 ноября в городской управе. - Ведутся работы по созданию эскизных проектов фасадов зданий. С учетом замечаний, полученных в ходе предыдущих рабочих встреч, предусмотрено техническое расстояние между элементами декоративной подсветки и фасадами, которое обеспечит доступ сотрудников коммунальных служб к образующейся наледи, позволит удалять сосульки.

Презентацию первых проектов по дворам верхней части улицы планируется провести 22 ноября.

Принимавший участие в совещании губернатор Анатолий Артамонов рекомендовал до новогодних праздников завершить основную подготовительную работу, связанную с проектированием и переговорами. При этом он обратил внимание на необходимость информирования жителей города о возможных временных неудобствах. Чтобы не получилось, как с ремонтом дорог нынешним летом.

- Мы должны к юбилею города подойти с такой ситуацией, что ни по качеству дорог, ни по благоустройству никаких вопросов у населения не будет, - заявил он. - Когда строились эти дома, они все были красивы. Но потом они приобретали все более и более неприглядный вид, когда их пытались «улучшать» и приспосабливать. Надо вернуть ей первозданный вид, люди отнесутся к этому с благодарностью.

Подробнее о ситуации с реконструкцией Театральной мы рассказывали в статье «Ударим осью: что хотят сделать со старейшей улицей Калуги».