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Животворящее слово губернатора: на Хрусталке появился контейнер для строительного мусора

Дмитрий Ивьев , Фото: Елена Дедух.
Опубликовано: 26.11.2019 15:33 6 533
Животворящее слово губернатора: на Хрусталке появился контейнер для строительного мусора

Как мы рассказывали, в микрорайоне «Хрустальный» в Калуге не могли решить вопрос с вывозом строительных отходов. В итоге здесь периодически образовывались стихийные свалки.  

Городские власти заявляли жителям, что отчасти в случившемся виноваты они сами, так как контейнеры для бытового мусора используют, чтобы избавиться от строительного. А строительный мусор не относится к твёрдым коммунальным отходам и не входит в зону ответственности КРЭО. Его вывоз производится по отдельному договору с этой организацией или другой компанией за дополнительную плату. Устанавливать же вместительный контейнер для вывоза строительного мусора должна управляющая компания. Та в свою очередь заявляла, что земля городская, вот пусть ей город и занимается.

Жители получали регулярные отписки от УК, КРЭО и городской управы. Казалось, проблема так и не решится. Но в понедельник, 25 ноября, её вынесли на обсуждение в областной администрации.  

- Чтобы этого больше не было, - сказал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Как хотите разбирайтесь с управляющими компаниями.

И уже на следующий день произошло чудо. В микрорайоне установили контейнер для сбора строительного мусора. Как нам сообщили 26 ноября в пресс-службе ГП КРЭО, контейнер предприятие установило за свой счёт.  

- Вот что животворящее слово губернатора делает, - шутят жители.

Вопрос не могли сдвинуть с мёртвой точки в течение 11 месяцев.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: Елена Дедух.
Опубликовано: 26.11.2019 15:33 6 533
Тэги: благоустройство мусор анатолий артамонов
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