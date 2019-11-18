Новую деревянную лестницу возводят на улице Зелёный Крупец

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе на планерке в городской управе обсудили состояние лестницы, которая ведёт от улицы Зелёный Крупец до 2-ой Набережной. Она находится в аварийном состоянии, проход там временно закрыли. Однако калужане продолжают ходить этим маршрутом и падать.

В понедельник, 18 ноября, там начали монтировать новую деревянную лестницу. Фото в социальных сетях опубликовали представители МБУ «Калугаблагоустройство».

Напомним, деревянная лестница – это временный вариант. В следующем году здесь собираются делать металлические ступеньки. Работы оцениваются в 2 миллиона рублей.

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