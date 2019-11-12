На улице Зелёный Крупец поставят лестницу за 2 миллиона

В понедельник, 11 ноября, на планёрке в городской управе обсудили состояние лестницы, которая ведёт от улицы Зелёный Крупец до 2-ой Набережной. Как сообщили городскому голове Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ, лестница находится в аварийном состоянии, поэтому проход по ней временно закрыли. Однако калужане продолжают там ходить и падать.

- Данную лестницу локально отремонтируем в этом году, - сказал и.о начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. – По-нормальному её надо делать металлической, потому что там высокая влажность. Мы просчитали - порядка двух миллионов будет стоить. Постараемся в следующем году её откапиталить. Сейчас примем меры по ограничению доступа.

- Не надо ограничивать доступ, если там маршрут уже проложен. Там есть что ли какая-то альтернативная дорога? – поинтересовался городской голова Дмитрий Разумовский.

- Сейчас уже заказали материалы. Своими силами её подремонтируем, чтобы там можно было безопасно передвигаться. Это будет временная мера до проведения масштабных работ, - ответил Бугаенко.

- До конца недели я вам срок даю вместе с «Калугаблагоустройство», - подвёл итог Разумовский. - Лесопилка есть. Надо все замерить, напилить необходимых брусков и сделать. До конца недели надо полностью восстановить то, что у нас в разваленном состоянии. А на следующий год тогда посмотрим, если там нужна капитальная лестница, значит будем планировать расходы.