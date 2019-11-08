«Забытый» колодец на Плеханова закрыли люком

Колодец на перекрестке улиц Плеханова и Георгиевской в Калуге наконец-то закрыли люком. Рабочие избавили калужан от ямы на пешеходном переходе в четверг, 7 ноября.

- На этой неделе специалисты предприятия завершили ремонт кирпичной кладки в колодце, - объяснили ситуацию в «Калугаоблводоканале».

Калужане больше месяца переходили дорогу по краю ямы.

Этот колодец раскрыли больше месяца назад, когда начинался ремонт улицы Плеханова. С тех пор там успели уложить новый асфальт, а колодец продолжал быть открытым. Наши читатели, которые обратились в редакцию, даже предположили, что о колодце просто забыли.

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