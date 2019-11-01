Горуправу закрыли лесами

В четверг, 31 октября, у фасада здания городской управы на улице Ленина в Калуге смонтировали строительные леса. Как мы уже рассказывали, там будут ремонтировать семь пилонов, обрамляющих входную группу.
Из бюджета города на эти работы выделено 857 тысяч рублей. На торги заявилась только одна компания. Она должна завершить работы к концу ноября.
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