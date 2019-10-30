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Сотни ям проживут ещё месяц

30.10.2019 17:08 3 346 Дмитрий Ивьев
Сотни ям проживут ещё месяц

С начала 2019 года Калуге было выдано 1146 разрешений на производство земельных работ. В среду, 30 октября, о текущей ситуации рассказали на заседании городской думы.

- 245 разрытий было выполнено ГП «Калужский областной водоканал», 344 – МУП «Калугатеплосеть», 557 разрытий – частными структурами и физическими лицами, - отмечается в сообщении гордумы.

В настоящее время не восстановлено 255 разрытий. Больше всего – у водоканала. Полностью устранить все ямы планируется до конца ноября.

- В связи с несвоевременной ликвидацией разрытий с мая 2019 года возбуждено 62 дела об административных правонарушениях, выписано штрафов на сумму более 700 тысяч рублей, - подчеркнули в думе.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: благоустройство
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