Сотни ям проживут ещё месяц

С начала 2019 года Калуге было выдано 1146 разрешений на производство земельных работ. В среду, 30 октября, о текущей ситуации рассказали на заседании городской думы.
- 245 разрытий было выполнено ГП «Калужский областной водоканал», 344 – МУП «Калугатеплосеть», 557 разрытий – частными структурами и физическими лицами, - отмечается в сообщении гордумы.
В настоящее время не восстановлено 255 разрытий. Больше всего – у водоканала. Полностью устранить все ямы планируется до конца ноября.
- В связи с несвоевременной ликвидацией разрытий с мая 2019 года возбуждено 62 дела об административных правонарушениях, выписано штрафов на сумму более 700 тысяч рублей, - подчеркнули в думе.
|
Громадную люстру Чижевского установили в Калуге 30.10.2019 15:00
Уцелела только одна: вандалы разломали скамейки на Золотой аллее 29.10.2019 08:36
Панно на улице Пушкина собираются реставрировать 24.10.2019 15:51
Вторую остановку с розетками и табло установили в Калуге 24.10.2019 12:20
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: