Сотни ям проживут ещё месяц

С начала 2019 года Калуге было выдано 1146 разрешений на производство земельных работ. В среду, 30 октября, о текущей ситуации рассказали на заседании городской думы.

- 245 разрытий было выполнено ГП «Калужский областной водоканал», 344 – МУП «Калугатеплосеть», 557 разрытий – частными структурами и физическими лицами, - отмечается в сообщении гордумы.

В настоящее время не восстановлено 255 разрытий. Больше всего – у водоканала. Полностью устранить все ямы планируется до конца ноября.

- В связи с несвоевременной ликвидацией разрытий с мая 2019 года возбуждено 62 дела об административных правонарушениях, выписано штрафов на сумму более 700 тысяч рублей, - подчеркнули в думе.