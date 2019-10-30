«Хроническое недофинансирование». Как городское хозяйство Калуги справляется с постоянно растущими задачами

В понедельник, 28 октября, первый заместитель городского головы – начальник управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ представил отчет о деятельности управления городского хозяйства за 2019 год.

Денег нет, но вы...

- К сожалению реалии бюджета городского хозяйства указывают на то, что начиная с 2015 года данное направление деятельности города, терпит хроническое недофинансирование, - заявил он в самом начале. - И соответственно с ростом инфляции и отсутствием дополнительного финансирования с каждым годом становится тяжелее, а порой и невозможно справляться с поставленными задачами.

Цифры выглядят пугающе. С 2015 года бюджет городского хозяйства сократился более чем в 2 раза. Если в 2015 году он составлял 2,473 миллиарда рублей, то в нынешнем – только 1,117 миллиарда.

Причем меньше денег выделяется в бюджете на все основные сферы деятельности. В сравнении с 2015 годом это:

бюджет на содержание улично-дорожной сети снизили на 13% – в деньгах это минус 59,778 млн.

на содержание объектов благоустройства финансирование срезали почти в три раза – минус 150,926 млн.

на содержание постоянно растущих кладбищ выделено средств в 2 раза меньше – минус 6,735 млн.

При этом уровень реальной инфляции за четыре года составил около 35%. То есть цифры выше можно смело увеличивать на эту.

При всем при этом территория, которую обслуживает МБУ «Калугаблагоустройство», в 2019 году заметно увеличилась – фактически в два раза. В первую очередь за счёт введения в эксплуатацию сквера Содружества, парка Малиновка, сквера на бульваре Моторостроителей, сквера на ул. Льва Толстого, передачи городу сквера Волкова и парка-усадьбы Яновских.

Очевидно, что затраты на благоустройство и содержание важных для калужан объектов надо увеличивать. Однако делать это предлагается совсем не так, как раньше.

Усилить роль города

По словам Волкова, в городе наступает эра отказа от практики использования множества подрядчиков для обслуживания разных объектов благоустройства. Основная нагрузка ляжет на муниципальные предприятия, которые будут отвечать за обслуживание большинства городских территорий.

Для этого будут усиливать муниципальные службы, которые последние годы только хирели и загибались. Их уже начали пополнять кадрами и техникой.

В этом году в «Калугаблагоустройство» наняли 81 человека. Закуплено 10 единиц техники.

Также для оптимизации расходов куплена специальная газонокосилка для стрижки газона на склоне парка. Её, кстати, будут использовать и в других частях города. Окупить технику планируют за полтора года.

Хватит кормить недобросовестных подрядчиков

Похожая ситуация с переходом от частного обслуживания на работу муниципальной компании, наблюдается и в дорожной сфере. Ещё недавно 70% дорог были отданы частникам, а МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» занималось лишь оставшимися 30-ю процентами.

- Изучив систему работы подрядных организаций, мы пришли к выводу, что таким подходом к содержанию улиц города мы укрепляем материально-техническую базу, к сожалению, не всегда добросовестных подрядчиков и оставляем при этом муниципалитет без развития в данной сфере, - пояснил Алексей Волков. - Ряд подрядных организаций, которые находились у нас на подрядах при малоэфективной уборке, по сути, за наш счет приобретали себе технику в лизинг. А как показала практика, наше учреждение в состоянии выполнять поставленные задачи более качественно и иногда с превышением закрепленных муниципальным заданием объемов.

Чтобы не тратить деньги впустую, город решил развивать своё «СМЭУ». За счёт средств городского бюджета на условиях финансового лизинга впервые за многие годы куплено 117 единиц техники. В том числе 36 специализированных дорожных машин, 14 тракторов, автосамосвалы, погрузчики, техника для выполнения работ по ямочному ремонту.

- С целью оптимизации логистических маршрутов была оборудована дополнительная производственная база учреждения на Тарутинской, 1, открытие которой успешно состоялось 18 октября, - подчеркнул Волков. - Настоящего же эффекта от его работы ждём при полноценном формировании асфальтоукладных бригад, стабильной закупки материалов и окончательной поставки соответствующей спецтехники.

Калуга приросла зеленью

Отдельное внимание начальник управления городского хозяйства уделил федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ему в этом году благоустроены сквер в микрорайоне Терепец и сквер в микрорайоне Турынино. Работы полностью оплачены из федеральной субсидии.

Кроме того, в этом году дополнительно благоустроили территорию возле городской управы на ул. Ленина, 93.

- Это был новый для нас положительный опыт в плане благоустройства, - отетил Волков. - Сквер отличается от других общественных территорий. Лабораторией городского развития «Футуристика» Глеба Гурлина, на основании результатов опроса калужан была разработана новая концепция преобразования местности. Она предполагает четкое разграничение пешеходного и автомобильного потоков, сокращение парковочных мест и визуальное преображение. Такие общественные пространства предполагается наполнить арт-объектами, также концепция предполагает ряд ландшафтных решений, большое количество удобных скамеек встроенных в ландшаф и многое другое.

На 2020 год запланированы работы на 4 общественных территориях. Их определили жители путем рейтингового голосования в 2018 году:

благоустройство парковой зоны на въезде в микрорайон Анненки по ул.Вишневского в районе домов № 14, 15, 16, 17;

благоустройство Центрального сквера в микрорайоне Силикатный по ул.Гурьянова, д.27;

благоустройство сквера на улице Краснопивцева;

благоустройство общественной территории между домами № 42 по ул. Ленина и № 14а и 14 к.1 по ул. Карла Либкнехта.

Дождались света

С наступлением коротких дней и длинных ночей все актуальнее становится проблема уличного освещения. В нынешнем году Калуге удалось многое сделать в данном направлении.

Строительно-монтажные работы по реконструкции наружного освещения выполнены на 96 объектах. Среди них:

ул. Ермоловская, 54-82а;

1-й и 2-й Тарутинский проезды;

ул. Березовая;

ул. Маяковского;

ул. Новоюрьевская;

ул. Грабцевское шоссе, 108-128;

д. Волково;

д. Нижняя Вырка;

д. Черносвитино;

д. Галкино;

с. Росва,

ул. Советская;

д. Груздово,

ул. Лермонтова;

д. Лихун,

ул. Молодежная, от д. 29 до д. 63.

- Всего с начала 2019 года установлено уже более 1000 светильников, при этом общая протяженность электрических сетей составила 26,7 км, - пояснил Волков. - При этом немалая часть объектов из названного списка выполнена по результатам личного приема граждан городским головой Дмитрием Разумовским.

Стоит отметить, что в некоторых частях города люди десятилетиями ждали уличное освещение, пример тому село Волково. Та же ситуация была на Изотове Хуторе. Без освещения были такие улицы как Аэропортовская, Ольговка, Дорожная и ряд других. По сравнению с 2018 годом объем работ на сети уличного освещения вырос более чем в три раза.

Планируется, что до конца года будет установлено дополнительно 175 светильников при протяженности линий в 4,9 км. В числе объектов, на которых до конца 2019 года планируется разместить и подключить осветительные приборы:

Бульвар Энтузиастов, 1, 2, 3;

ул. Городенская;

ул. Московская,

ул. Яновских.

Кроме того, на ближайшие два года намечены ещё 120 объектов. Затраты составят примерно 130 миллионов рублей.