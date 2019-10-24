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Опубликованы 9 работ, которые на конкурсе опередил авангардный Гагарин

24.10.2019 11:20 31 1293 Дмитрий Ивьев
Опубликованы 9 работ, которые на конкурсе опередил авангардный Гагарин

Как мы уже рассказывали, изображения Юрий Гагарина в авангардном стиле на въезде в Калугу не будет. Власти в понедельник объявили работу художницы Виктории Вейсбрут победителем конкурса, однако после критики общественности в интернете решили аннулировать результаты. Вскоре будет объявлен новый конкурс, а работы непосредственно на доме №11 по улице Гагарина пройдут только весной.

Кроме того, в городской управе показали остальные 9 работ, которые конкурировали с картиной Виктории на конкурсе. Их авторы: Вячеслав Черников, Владимир Кобзарь, Алексей Фролов, Валерий Гиря, Дарья Аленушкина, Степан Волохов, Борис Пономарев, Юлия Агеносова и Владимир Трофименко.

Отметим, что возглавляя конкурсную комиссию городской голова Дмитрий Разумовский. Также в неё входили главный архитектор Алексей Комов, председатель комитета  архитектуры и градостроительства Лариса Дышлевич, начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег Стрекозин, краевед Валентина Фридгельм и другие.

Вариант 1.

Вариант 2.

Вариант 3.

Вариант 4.

Вариант 5.

Вариант 6.

Вариант 7.

Вариант 8.

Вариант 9.

Вариант 10, победивший в конкурсе.

А какой вариант для стены на въезде в Калугу выбрали бы вы?

 Голосование заканчивается 07/11/2019

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: благоустройство
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