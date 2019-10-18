Качели в новом сквере начали красить

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге смонтировали качели в новом сквере на улице Ленина.
На днях их начали красить.
Также демонтированы сидения, по поводу которых наши читатели высказывали претензии. Что появится на их месте, пока не сообщается.
Напомним, подрядчик подал в городскую управу уведомление о завершении работ в сквере ещё 26 сентября. Однако официально открыть новое общественное пространство обещают не раньше ноября.
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