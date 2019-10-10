Разбитые часы на Ленина отремонтировали за один день

Как мы уже рассказывали, в новом сквере возле городской управы на улице Ленина перенесли уличные часы. При монтаже на новом месте рабочие их повредили. Одна из стенок разбилась, вторая – уехала внутрь куба.

Однако уже на следующий день после нашей публикации часы восстановили.

Впрочем, правильное время они пока показывают только два раза в сутки. Пока в сквере не завершат работы, там отключено электричество.

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