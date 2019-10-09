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Вандализм победят с помощью мастер-планов

09.10.2019 15:45 12 674 Сергей ПЕТРОВ
Вандализм победят с помощью мастер-планов

Во вторник, 8 октября, в Калуге обсудили разработку мастер-планов развития территорий. Такие мастер-планы, то есть программы комплексного долгосрочного развития территорий, будут разработаны для калужских районов при активном участии местных общин. Этой теме было посвящено заседание правления Ассоциации ТОСов, состоявшееся 8 октября в здании Горуправы.

- Это достаточно простой, понятный инструмент, который позволит более комплексно смотреть на свою территорию, обсуждать её развитие с жителями, на несколько лет просматривать согласно специфики территории, то, что они хотят видеть и класть все это на бумагу в качестве перспективных планов развития территории, - объяснил что такое мастер-план первый заместитель городского головы-начальник управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ.

В основу мастер-планов ляжет принцип «соучаствующего проектирования», то есть предложения жителей территории будут прорабатываться куратором из числа профессиональных архитекторов и урбанистов.

Кроме того, планируется создать так называемые «народные архитектурные мастерские» — это предложение внёс главный архитектор Калуги Алексей Комов. Такие проекты уже реализовывались в Самаре. По идее Комова, эти мастерские помогут приземлять разнообразные идеи под конкретные проекты на конкретных территориях. А модератором этих процессов как раз и станет главный архитектор города.

При формировании мастер-планов будет учтён уже наработанный калужский опыт, который дополнится новой методикой по работе с населением и сбору информации по территориям. Кроме того, будет учтены и результаты рейтингового голосования по проектам, которое проходило в прошлом году. Важную роль в организации этой работы сыграют ТОСы, коих насчитывается 59.

Калуге придётся проделывать эту работу одной из первых, ведь сегодня утверждённые мастер-планы действуют лишь в Перми и Екатеринбурге.

Комов подчеркнул необходимость вовлечения жителей не только в обсуждение проектов, но и в непосредственную работу по их реализации:

- Вандализм появляется из-за того, что всё вокруг «народное», а не свое. Поэтому и не жалко, если какую-нибудь скамейку сломают. А вот если эти объекты создаёт местная молодежь, то она же за них и в ответе и, по сути, становится гарантом их сохранности.

Так же он назвал несколько принципиальных моментов, на которые важно обратить внимание: качество исследований, качество технического задания и надзор.

Волков поручил подготовить методику исследований территорий уже к следующему заседанию Совета ТОС, которое состоится 15 октября. Председателем на этот раз станет уже сам городской голова Дмитрий Разумовский.

 


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Сергей ПЕТРОВ 
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