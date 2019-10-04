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Да будет свет: уличное освещение появилось там, где его ждали десятки лет

04.10.2019 16:00 1 343 Сергей ПЕТРОВ
Да будет свет: уличное освещение появилось там, где его ждали десятки лет

В четверг, 3 октября, в деревне Волково, расположенной между Терепцом и Швейцарской деревней, состоялся торжественный пуск новой линии уличного освещения. Эта деревня в черте Калуги более известна калужанам как Госконюшня или Конезавод. Свет здесь проложили по нескольким улицам, в том числе и вдоль главной транспортной магистрали этого района, в рамках программы «Светлый город».

Интересно, что именно здесь появился тысячный уличный светильник, из установленных по всей Калуге в 2019-м году.

- На момент старта работ в Волково в Калуге за текущий год уже установили 970 светильников, - говорит ведущий специалист комитета по благоустройству Управления городского хозяйства Денис АНИКУШИН. – А в Волково было установлено 150 светильников. Получается, что тридцатый из них и стал юбилейным - тысячным.

Всего в этом году было запланировано установить освещение на 60 улицах, и большая часть работ уже завершена. До конца года в городе появится ещё 175 уличных светильников.

Стоит отметить, что уличного освещения в Волково ждали много лет. Похожая ситуация была на Изотове Хуторе. Без освещения долгое время оставались такие улицы как Аэропортовская, Ольговка, Дорожная и ряд других. Сейчас там также установили уличные светильники.

- Мы очень благодарны за то, что власти услышали наши просьбы, - говорит местная жительница Татьяна МАЛЫШЕВА. – Мы десятилетиями ждали установки уличного освещения, писали в разные инстанции и вот, наконец, после того, как сделали отличную дорогу, появилось и оно. Теперь с наступлением темноты на улицах стало гораздо безопаснее и водителям, и пешеходам. Спасибо огромное энергетикам, которые устанавливали освещение, а также властям, которые нашли деньги на это.

- По сравнению с 2018 годом объем работ на сети уличного освещения вырос более чем в три раза, освещение появляется в самых отдаленных уголках города, - сообщают в Управлении городского хозяйства Калуги. - Все это результат сплоченной работы с депутатами и управлением по работе с населением на территориях. Мы не оставляем без внимания ни одно обращение калужан, к тому же регулярно занимаемся мониторингом СМИ и социальных сетей.

В числе объектов, в которых выполнена реконструкция сети наружного освещения в черте Калуги, такие населённые пункты как:

  • д. Мстихино: ул. Рябиновая, ул. Радужная, ул. Лесная
  • п. Резвань: ул. Буровая, п. Росва, ул. Советская
  • п. Мирный: ул. Гагарина
  • ст. Тихонова Пустынь: ул. Южная, ул. Рабочая
  • п. Новый
  • п. Муратовский щебзавод

Также в Калуге сети освещения обновили на следующих улицах:

  • ул. Дорожная
  • пер. Литейный
  • ул. В.Андриановой
  • 2-ой Красноармейский переулок
  • ул. Льва Толстого
  • ул. Гвардейская
  • ул. Суворова
  • ул. Ермоловская
  • ул. Молодежная

Стоит сказать, что подобные масштабы работ проводятся впервые за три года. В 2019-м финансирование работ по установке систем освещения улиц в ночное время существенно увеличилось. На программу «Светлый город» в этом году выделили 72 миллиона рублей. Для сравнения - годом ранее на освещение улиц выделялось всего 14,5 миллиона. 

Программа была разработана в недрах Управления городского хозяйства Калуги по инициативе её руководителя - первого заместителя городского головы Алексея ВОЛКОВА, который является не только идейным вдохновителем, но и одним из разработчиков «Светлого города». 


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: благоустройство городской голова калуги
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