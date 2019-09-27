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Сквер возле горуправы искусственно раздробили

27.09.2019 14:52 7 1207 Оксана ИВАНОВА
Сквер возле горуправы искусственно раздробили

В пятницу, 27 сентября, стали известны результаты прокурорской проверки работ по реконструкции сквера на Ленина, 93. Она состоялась в конце августа. По итогам инспекции городская прокуратура выявила факт нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг.  

- МБУ «Калугаблагоустройство» заключило в один и тот же период два гражданско-правовых договора на выполнение работ в сквере на Ленина, 93, - сообщили нам в прокуратуре г. Калуги. – Один договор – на демонтаж плитки, второй – на демонтаж асфальта. Имеет место факт искусственного дробления закупок в целях уклонения от конкурентных процедур.

Как пояснили нам специалисты, чиновники и управленцы прибегают к подобным схемам, чтобы избежать конкурсов и торгов.  

- Предположим, нужно провести определённые ремонтные работы, которые заключаются в демонтаже старой плитки и асфальта и укладке нового покрытия, - объяснил наш эксперт. – Общая стоимость этих работ, допустим, составляет 700 тыс. рублей. Если стоимость превышает сумму 300 тыс. рублей, обязательно нужно проводить конкурсные процедуры, чтобы любой хозяйствующий субъект мог подать заявку на участие в конкурсе. Иногда чиновники, чтобы не делать этого, дробят один и тот же объект и заключают по нему гражданско-правовые договоры на суммы до 300 тыс. рублей. Это не идентичные работы, но они направлены на одну цель – сделать объект благоустройства. Здесь получилось то же самое. Есть цель – отремонтировать сквер. Заказчик заключил два договора. Один – на демонтаж плитки, второй – на демонтаж асфальта. А должен был объединить эти работы, делать единый объект закупки и разыгрывать его на аукционе.

За это нарушение руководителя МБУ «Калугаблагоустройство» привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. Он выплатит штраф – 50 тыс. рублей.

Однако на этом вопросы, связанные с благоустройством сквера на Ленина, 93, у нас не закончились. Изучив пресс-релиз прокуратуры, мы с коллегами предположили, что, возможно, имеет место не только искусственное дробление одного большого объёма работ, но и его дублирование.

Дело в том, что эти же виды работ: демонтаж старого асфальтового покрытия и плитки – указаны не только в тех договорах, которые проверяла прокуратура, но и в документах к двум аукционам, которые касаются благоустройства территории возле горуправы:  

1. «Выполнение работ по ремонту тротуара в районе д. № 93 по ул. Ленина».

2. «Выполнение работ по ремонту участка тротуара от д. № 87 по ул. Ленина до д. № 93 по ул. Ленина».

Работы по этим двум аукционам начались 5 августа. На фотографиях, сделанных в тот день, видно, что рабочие занимаются именно демонтажом старого асфальтового покрытия и плитки. А также разметкой дорожек на будущей зелёной зоне сквера. Хотя этот вид работ предусматривался в рамках третьего аукциона на сумму почти 12 млн. рублей. Торги по нему должны были пройти только 9 августа.

Мы обратились в прокуратуру с просьбой помочь разобраться, насколько верным является наше предположение. Когда появятся результаты проверки, мы их опубликуем.


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Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: благоустройство
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