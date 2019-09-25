На стадионе школы №14 застелили газон

Новый искусственный газон появился недавно на футбольном поле возле школы №14 на улице Баррикад. Фото опубликовали в группе «Калуге – 650 лет!» в социальной сети «ВКонтакте». Как оказалось, деньги на стадион выделил некий частный инвестор.

- Переустройство футбольной площадки сделал частный инвестор, полностью за свой счёт, - рассказал нам в среду, 25 сентября, заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий ЕРЕМЕЕВ. - Сколько потратил, не рассказывает, но много. Площадка будет доступна для посещения школьников. Также на ней будут проводиться игры калужской футбольной лиги -некоммерческой организации.

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