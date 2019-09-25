На стадионе школы №14 застелили газон

Новый искусственный газон появился недавно на футбольном поле возле школы №14 на улице Баррикад. Фото опубликовали в группе «Калуге – 650 лет!» в социальной сети «ВКонтакте». Как оказалось, деньги на стадион выделил некий частный инвестор.
- Переустройство футбольной площадки сделал частный инвестор, полностью за свой счёт, - рассказал нам в среду, 25 сентября, заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий ЕРЕМЕЕВ. - Сколько потратил, не рассказывает, но много. Площадка будет доступна для посещения школьников. Также на ней будут проводиться игры калужской футбольной лиги -некоммерческой организации.
Уважаемые читатели, а вы занимаетесь каким-либо спортом? Расскажите в комментариях!
|
Фасад горуправы отремонтируют, но не полностью 25.09.2019 12:53
Больше 4 миллионов собираются потратить в Калуге на тюльпаны 19.09.2019 10:55
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: