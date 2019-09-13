Рынок, тайные вечеринки и парковки: что предлагают сделать на улице Театральной

В четверг, 12 сентября, в «Точке кипения» 6 архитектурных команд из Москвы с трудночитаемыми для русского человека названиями IND Architects, Citizenstudio, MAParchitect, Ai-architects, YO Architects, dot.bureau и одна с нормальной - «Народный архитектор», совместно с калужанами обсуждали судьбу улицы Театральной. Чиновники заверяют, что каждый кусочек улицы будет проработан в зависимости от запроса жителей. Уже сейчас собственники ряда домов приступили к изменению фасадов.

Улицу Театральную условно поделили на семь частей. При входе в зал людям вручали цветные стикеры. Затем, в зависимости от цвета бумажки, всех рассадили за 7 столов.

- А оранжевых куда-нибудь отправляли? – суетилась пожилая женщина.

- Оранжевых? Нет ещё.

- Вам какой участок улицы достался? – интересовались другу у друга краеведы.



За этим столом собрались жители домов 16, 18, 22 по улице Театральной.

- Дом № 18. Здесь четкая зелёная зона, внятная зона для детской площадки, - рассуждал столичный архитектор.

Он предложил привести дворы в порядок, озеленить территорию.

- Здесь будет озеленение? – удивлялись жители. – Да тут же ходят бомжи!

- Я бы организовал парковку там, где меньше погибнет деревьев, - предлагал архитектор.

- А нам тогда как парковаться?



За соседним столом обсуждали район, ограниченный улицами Театральной и Достоевского.

- Сегодня это место - просто большая парковка. Очень жалко здесь парковать автомобили, - отмечал молодой архитектор. Он стал предлагать способы использования земли.

- Если убрать парковку у дома № 49а по улице Достоевского, то там можно скамейки поставить, сделать небольшое кафе, - говорил архитектор.

- Вы учтите, что жители будут против. Они все ставят там свои машины. Мы в том районе живём, знаем, - отвечали калужане. - Днём это живенькая улица, а вечером страшно зайти!

Архитектор стал рисовать дополнительное освещение.

Парковки оказались камнем преткновения практически на каждом участке. Калужане ради них готовы пожертвовать деревьями, детскими площадками, огородиться заборами и установить шлагбаум.



Жаркие споры разгорелись между жителями двух соседних участков улицы Театральной, в том месте, где она пересекает Достоевского и Дарвина.

- Отремонтируйте всё, что есть и нас не трогайте! Оставьте нам заезд с улицы Театральной, - железным голосом заявляла женщина. Она объясняла, что альтернативный проезд узкий, две машины не разъедутся.

- Вы что хотите двухполосное движение открыть? Может быть, вам и светофор поставить? – удивлялись архитекторы.

Одни жители требовали, чтобы у их окон высадили деревья и сделали скверик, другие кричали, что озеленение им не нужно.

На присутствующих вывалился целый сонм диаметрально противоположных требований.

- Нам нужна аллея, нам нужна красота! – говорила одна женщина.

- Мы против, мы будем собирать подписи! – отвечала ей соседка.

- Главное - липы оставьте!

- Не нужны нам ёлочки, не нужны нам лавочки, они уже стояли, мы их лично снесли!

- Хабенский фотографировался у нашей изгороди!

Люди сетовали на то, что если поставить в их дворах лавочки, забулдыги с центральной Театральной улицы переместятся в их дворы.

- С парковкой будет проблема везде, наши люди понимают только забор или шлагбаум! – утверждали калужане.

- Дмитрий Олегович, между 27 и 25 домом по улице Театральной находится колодец, который течет каждые три месяца, - в процессе дум о будущем не забывали местные ввернуть городскому голове и жалобы на насущные проблемы. Он обещал во всём разобраться.



Обсуждение длилось более двух часов. Каждая команда собрала все замечания и подвела итоги встречи.

- На нашей площадке находится синагога, надо сделать там небольшой культурный центр, который можно использовать для организации встреч, сбор общины. У людей есть потребность в проведении детских праздников на 60-120 человек, - высказался первый архитектор. Ему досталось проектирование улицы Театральной за магазином «Калуга».

- На нашей территории нет местных жителей, так как там нет жилой функции, - взял слово архитектор прилегающего участка. – Характер территории вытянутый, она транзитная. Это двор-река, через который постоянно текут люди. Как оказалось, исторически там была река, которая входе застройки стала уплывать. У реки есть острова. Сегодня там один остров есть - кафе, ресторан. Острова, за которые люди цепляются, чтобы остановиться и провести какое-то время. На Театральной улице играют музыканты. Музыканты разные – высокой культуры, маргиналы. Лучше пригласить эту реку музыки течь в нужное русло.

Архитектор предложил для музыкантов создать отдельную площадку, на которой будет стоять пианино.

- Как логическое продолжение: у нас есть труба - котельная, у музыкантов есть труба, нам надо объединиться и как-то жить дальше.

Следующий архитектор рассматривал участок в районе Театральной, 9, и прилегающую к нему школу № 5.

- На одном из участков мы предлагаем сделать парковку для резидентов кафе. Рядом школа, на этой территории не продается алкоголь, здесь может располагаться детское кафе, детская площадка. Второй вариант - прорубить ход с соседней территории – Театральной,9, чтобы запустить людей для секретных вечеринок. Это модная тема. Также мы предлагаем запустить движение с улицы Дзержинского.

Звучали предложения по установке детских площадок, создания амфитеатров и даже рынка на Достоевского, 49а.

- Это территория с потенциалом городской площади. Зона, где сейчас парковка, превращается в городскую площадь. Мы не делаем границ в формате забора. Мы делаем разноуровневое пространство, - архитектор показывал, как преобразовать место на пересечении улиц Театральной и Достоевского. – Здание 49а, место ЖКХ. При наличии площади-магнита, здесь могло бы быть что-то публичное, какой-то рынок, чтобы вы приходили сюда и покупали на площади еду, сидели, или какая-то сезонная ярмарка. Нужно привнести в это место ещё больше жизни.

Глава региона выслушал все предложения. На участках, где жителям так и не удалось договориться, архитекторы обещали встретиться с людьми на местах.



Вскоре калужанам представят концепции преобразования улицы с учётом всех замечаний.

- Надо, чтобы идея настолько полюбилась жителям, чтобы они ждали с нетерпением, когда это будет реализовано, - подчеркнул губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. – Мне нравится, что вы взяли не фасадную часть улицы Театральной, это проще всего сделать, а именно те пространства, которые примыкают к этой улице. Более того, могу сказать вам, что ещё придётся немножко раздвинуть эти границы. Если перейти через улицу Достоевского дальше, у нас идёт территория, где делают памятники. Мы с уважением относимся к этому бизнесу. Мы ни в коем случае не должны ничего такого предпринять, чтобы чей-то бизнес разрушился. Мы готовы этим людям, которые здесь, предоставить максимально комфортные условия: новое помещение, или построить для них производственные помещения, там, где им удобно. Но, понятно дело, что оттуда это надо убирать. Эту территорию надо продлить. Чтобы было жизненное пространство, где люди бы жили, а не памятники стояли посреди улицы в качестве рекламы.

Вспомнил глава региона и об обещании отдать школе № 5 участок, прилегающий к улице Театральной.

- Пятая школа. Вот эта территория. На первый взгляд, мы с вами рассуждали, есть стойкое желание присоединить этот участок к школе. Но надо смотреть. Мы готовы выкупать, присоединять, отдавать школе, но слишком большая часть улицы останется без дворовой территории. Наверное, придётся как-то и желание директора школы учесть и то, что эта улица требует реализации как коммерческая. Надо, чтобы эти желания каким-то образом сосуществовали.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!