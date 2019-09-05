Сползающую в овраг улицу Марата укрепили мусором

Сползающий в Березуйский овраг склон со стороны улицы Марата в Калуге укрепляют строительным мусором и отходами деятельности коммунальных служб.
- Шла сегодня по улице Марата, прямо на край оврага из самосвала сбрасывали землю с бордюрами, рядом кучка снятого асфальта, - написала в социальной сети Facebook вечером в среду, 4 сентября, Елена Васильченко. - Это так и должно быть? Акция по благоустройству?
Фото Елены Васильченко.
Утром в четверг мы сами побывали в районе дома №7 по улице Марата. Склон действительно укрепляют строительным мусором. Куски старого асфальта свалены даже на проезжей части, никаких предупреждающих знаков не выставлено. Кроме того, сюда, по всей видимости, свозят все отслужившие свое щетки уборочных автомобилей.
Внизу вся эта куча мусора упирается в строящуюся бетонную стену.
С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились в управление городского хозяйства. Когда там смогут подготовить ответ, мы опубликуем его.
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