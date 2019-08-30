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Артамонов хочет купол над Гостиными рядами, как у великого Фостера

30.08.2019 16:54 5 909 Оксана ИВАНОВА, Фото автора.

На заседании архитектурного совета в четверг, 29 августа, его участники наконец определились, как должен выглядеть светопрозрачный навес над Гостиным двором. Он позволит круглогодично использовать территорию двора для проведения различных мероприятий. Впервые о строительстве такой конструкции заговорили ещё в 2009 году. 

Всего на суд членов архсовета было представлено пять проектов. Все концепции, кроме одной, разработали столичные проектировщики. Авторами пятой стали специалисты из Казани. По итогам совещания, которое состоялось в начале августа, все проекты отправили на доработку.  

Как и в прошлый раз, наиболее выигрышным калужские чиновники и архитекторы назвали концепцию московской компании «Аттик». Её проектировщики предложили выполнить навес в виде лёгкой полупрозрачной арки, которая, во-первых, не спорит с архитектурой Гостиного двора, а, скорее, становится для неё как бы фоном; во-вторых, создаёт полностью закрытое пространство. 

 

Вместе с тем в прошлый раз эта идея вызвала у членов архсовета вопрос: на что будет опираться конструкция? Проектировщики предлагали внедрить опоры в стены. Однако губернатор Анатолий Артамонов категорически дал понять, что это невозможно. Вчера специалисты «Аттика» представили доработанную концепцию. 

- Мы предлагаем решение с опорой на колонны сечением 150 на 200, - рассказал представитель компании Михаил ЧУРИЧЕВ. – Прошу обратить внимание на эти цифры: это очень маленькое сечение. Мы применили инновационный материал. Колонн немного. Они располагаются с выносом из пространства двора примерно на 500 мм в просвет между зданиями и с отступом от фасадов на ширину карниза – 200-300 мм. Сама конструкция осталась прежней. Она оторвалась от стены зданий, поднялась над ними.

- А снег и вода куда пойдут? – спросил губернатор. 

- Предполагается выполнить свою систему водоотведения, - ответил Чуричев.

Калужские архитекторы, в целом, эту концепцию одобрили. По их мнению, навес является максимально второстепенным по отношению к архитектуре Гостиного двора и не перекрикивает её. 

- Единственный вопрос по этому варианту: дело в том, что Гостиные ряды – крайне сложный комплекс, он не вписывается в представление о классических Гостиных дворах с галереями и общим периметром на одной высоте, - добавил главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. –  Проект не учитывает вот эту сложность и разные уровни не только по одной стороне, но и между сторонами. Если их учитывать, этот вариант изменится, будет не такой чистый. Сейчас он привлекает внимание именно своей чистотой. Как это будет выглядеть с учётом разницы уровней? Это будет единый шатёр, который будет стартовать с самой высокой точки и выходить сюда самостоятельным стеклянным зданием внутри двора или это будет что-то другое? 

 

Затем слово взял руководитель Центра компетенций по архитектуре Калужской области Александр ТОМАШЕНКО. Он предложил обратиться к мировому опыту – в частности, к творчеству великого британского архитектора Нормана Фостера. Он спроектировал и построил уникальное стеклянное перекрытие над внутренним двором Смитсоновского института в Вашингтоне. Навес объединил два исторических здания – Национальную Портретную Галерею и Музей американского искусства. На возведение конструкции ушло около трёх лет. Её строительство обошлось в 400 млн. долларов.  

- Так сделана оболочка в парке Зарядье, - рассказал Александр Томашенко. – Она спускается по склонам, у неё нет чётких геометрических параметров. Каждая колонна высчитывается отдельно. 

Навес Нормана Фостера, о котором говорил Томашенко.

Анатолий Артамонов концепцию проектировщиков «Аттика», в целом, одобрил. 

 

- Мне тоже нравится этот вариант тем, что он оставляет возможность увидеть весь ансамбль Гостиных дворов, - сказал Артамонов. - Но вот если бы можно было сделать эту кровлю именно так, как она сделана у Фостера... 

- Это решение прекрасное, но дорогое – примерно в пять раз дороже, чем вот это, - ответил Михаил Чуричев.  

- Учитывая, что речь идёт о сохранении исторического наследия, мы не будем зацикливаться на стоимости и сделаем так, чтобы это было действительно тактично по отношению к этому памятнику,- сказал губернатор. – И, мне кажется, что вот эта конструкция позволяет. Не знаю, почему вы решили, что она в пять раз дороже. А может быть, в три с половиной? А может, в 2,7? Кто его знает. Посчитайте. Это было бы идеально. Кто берётся: вы или ваши коллеги? 

- Мы возьмёмся, - ответил проектировщик. Правда, не слишком уверенно. 

- Берётесь, да? Ну и давайте, - подвёл черту под дискуссией Артамонов. – Именно в этом варианте. Как у Фостера.


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Авторы
Оксана ИВАНОВА 
Фото автора.
Тэги: благоустройство
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