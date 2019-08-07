Небо в клеточку: каким будет навес над Гостиным двором

Проектировщики из Казани позиционируют свою конструкцию как самую безопасную.

На прошлой неделе участники областного архитектурного совета рассмотрели четыре варианта конструкции, но ни один из них так и не одобрили.

Заседание архсовета, которое состоялось 1 августа, проходило не в кабинете, а в Гостином дворе — видимо, для того чтобы обсуждение было более предметным. Первый день последнего летнего месяца напоминал скорее сентябрь. Участники совещания ёжились от пронизывающего ветра и наверняка думали, насколько комфортнее могло быть это пространство, если бы оно имело перекрытие.

Как в Древнем Риме

Впервые о необходимости светопрозрачной конструкции, которая позволит круглогодично использовать Гостиный двор для проведения различных мероприятий, заговорили ещё в 2009 году, перед реконструкцией архитектурного ансамбля. Поговорили и забыли. Вернулись к этой теме через девять лет, в апреле прошлого года. С тех пор существенных подвижек в решении вопроса не произошло. До недавнего времени обсуждался всего один вариант — исторический. 1 августа у него появилось сразу три конкурента.

Авторами первой идеи являются проектировщики из Москвы.

— Наша концепция основана на повторении характерных элементов ансамбля Гостиных рядов, выполненных в металле и стекле, — рассказал главный архитектор проекта Вадим МАРТЫНОВ. — Навес представляет собой три галереи, вытянутые вдоль длинной стороны площади и перекрытые двускатными кровлями. Трёхчастное деление характерно для исторической архитектуры. Таких примеров много, начиная с древнеримских базилик, продолжая средневековыми соборами и заканчивая эпохой классицизма. Кроме того, деление на галереи в принципе присуще архитектуре торговых пассажей. Достаточно вспомнить московский ГУМ.

Вся конструкция опирается на девять опор. Каждая колонна стоит точно между зданиями, которые выходят торцом на площадь. Мы стремились к тому, чтобы со стороны улиц, окружающих ансамбль, наш навес не был виден и не нарушал гармонии восприятия исторического памятника.

Купол, как в Милане

Представитель другой московской компании Михаил ЧУРИЧЕВ предложил выполнить навес в виде лёгкой полупрозрачной арки.

— Нам хотелось сделать наиболее второстепенное покрытие по отношению к фасадам и минимально воздействовать на них. Здесь нет никакой архитектуры. Это арочное покрытие совершенно безликое. Оно создаёт удобное закрытое пространство, куда не проникают ветра, не попадают осадки и которое можно эксплуатировать круглый год. Подобные решения реализованы многократно и в нашей стране, и во всём мире. Например, галерея Виктора Эммануила II в Милане. Конструкция лёгкая, экономичная, визуально прозрачная. Ещё один плюс — сюда не будут попадать ветра. Когда появится открытая конструкция, возникнет эффект тоннеля или трубы. Это существенный момент.

Безопасный навес из Казани

Проект, предложенный проектировщиками из Казани, предполагает строительство полукруглого стеклянного навеса, который опирается на несколько колонн.

— В основе нашей идеи — центральная арка и консоли, что позволяет не затрагивать исторические здания, — пояснил специалист компании Ильгизар ЗАРИПОВ. — Мы создаём лёгкую светопрозрачную конструкцию с электрообогревом, чтобы снег таял и стекал в ливневую канализацию. Мы рассчитывали нашу конструкцию на прогрессирующее обрушение, поэтому сделали частый шаг колонн. В остальных вариантах это не рассматривалось, там очень большие пролёты. При выводе любой колонны будет обрушение покрытия. Ещё одно преимущество нашей конструкции — создаётся более благоприятная акустическая среда, ­которая рассеивает звуки.

Как огромный натяжной потолок

Другая компания из столицы, работающая с мягкими оболочками, предложила накрыть Гостиный двор мембранной конструкцией. На эскизе она смотрится огромным натяжным потолком.

— Конструкция изготовлена из мягких высокопрочных материалов, — говорит представитель организации-­проектировщика Владимир ЕРМОЛОВ. — Срок их службы — 20–30 лет. Главная особенность мембранных конструкций заключается в том, что они предоставляют практически неограниченные возможности в создании форм. Нашей главной задачей было не навредить. Поэтому мы старались делать максимально лёгкие конструкции, поднятые на небольшую высоту, — так, чтобы они перекрывали практически весь двор и не мешали восприятию фасадов окружающих зданий.

Лукавый проект

Члены архсовета отнеслись к этому предложению с некоторым сомнением.

— Лично для меня мембранные перекрытия — сложный объект, — прокомментировал начальник Управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН. — Ни у кого ни в городе, ни в области нет опыта их обслуживания.

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ засомневался, что конструкция способна противостоять снегопадам.

Многим участникам – архитекторам понравился проект, предполагающий строительство полупрозрачной арки, которая создаёт полностью закрытое пространство.

— Это будет работать. Вид будет, как сейчас, только в клеточку, — пошутил заместитель начальника областного Управления архитектуры и градостроительства Юрий НЕЧАЕВ. — Небо будет несколько весёленькое, и останутся стены.

Вместе с тем идея с аркой вызвала у членов архсовета логичный вопрос: на что будет опираться конструкция?

— Хотелось бы посмотреть на неё с учётом опор, когда они появятся, — сказал губернатор. — Как она потом будет выглядеть?

Проектировщики предложили внедрить опоры в стены.

— Как вы внедритесь? Нет! — категорично заявил в ответ Артамонов. — Внутри стены ничего внедрено быть не может! Нельзя! Мы не разрешим! Даже не думайте, чтобы к зданию подступиться! Даже рисовать не разрешим — не то что встраивать!

— Этот вариант выглядит самым выигрышным, — поддержал дискуссию главный архитектор г. Калуги Алексей КОМОВ, — но он немного лукавый, потому что мы не видим конструктивного решения. Если колонны будут приставными, то, по сути, это казанский вариант. На мой взгляд, именно проект коллег из Казани при определённой доработке имеет право на существование.

В итоге окончательного решения так и не приняли. Проектировщикам снова предложили поработать над своими проектами и представить их на следующем совещании. Оно запланировано на сентябрь.

Эта статья была опубликована в №32 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.08.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.