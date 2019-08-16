Тротуар в центре Калуги засыпали землей и мусором

Как мы уже рассказывали, в Калуге в начале августа разрыли территорию рядом со зданием городской управы на улице Ленина.
По информации городской управы, на этой территории одновременно будут благоустраивать сквер и менять тротуарное покрытие. По какому контракту на каком именно участке ведутся работы, в администрации пока толком объяснить не смогли.
В то же время рабочие уже успели осложнить жизнь местным жителям. В четверг, 15 августа, на тротуар свалили землю и строительный мусор. В итоге у пешеходов остается два варианта преодолеть этот отрезок – или двигаться по грязи, или выходить на проезжую часть. При этом на проезжей части не установлены ограничители для авто и соответствующие знаки.
Утром в пятницу мы отправили запрос в городскую управу с просьбой прокомментировать ситуацию. Если ответы последуют, мы опубликуем их в этой новости.
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