Гигантские буквы установят на склоне парка

Во вторник, 13 августа, на склоне парка культуры и отдыха со стороны улицы Набережной калужане могли наблюдать огромную букву «К».

По нашей информации, конструкция из фанеры была необходима, чтобы ответственные за благоустройство в городе люди могли на неё посмотреть и решить, подходит ли она по размеру.

Когда наступит ясность с высотой букв, их изготовят из более долговечного материала, сложив на склоне слово «Калуга». Вероятно, будет организована и подсветка, чтобы надпись читалась в темное время суток.

В городской управе пообещали позже прокомментировать эту инициативу.

Интересно, что идея установить на склоне парка огромные буквы обсуждалась ещё в 2015 году, когда решался вопрос благоустройства этой территории. Но тогда договорились просто вырубить растительность и посадить газон.

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