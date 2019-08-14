Гигантские буквы установят на склоне парка

Во вторник, 13 августа, на склоне парка культуры и отдыха со стороны улицы Набережной калужане могли наблюдать огромную букву «К».
По нашей информации, конструкция из фанеры была необходима, чтобы ответственные за благоустройство в городе люди могли на неё посмотреть и решить, подходит ли она по размеру.
Когда наступит ясность с высотой букв, их изготовят из более долговечного материала, сложив на склоне слово «Калуга». Вероятно, будет организована и подсветка, чтобы надпись читалась в темное время суток.
В городской управе пообещали позже прокомментировать эту инициативу.
Интересно, что идея установить на склоне парка огромные буквы обсуждалась ещё в 2015 году, когда решался вопрос благоустройства этой территории. Но тогда договорились просто вырубить растительность и посадить газон.
Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
|
Первую металлическую остановку поставили на Тарутинской 13.08.2019 15:46
«Красивые и стильные заборчики» убрали после новости на нашем сайте 09.08.2019 21:45
В скверопарке установили ротонду – прямо вокруг клумбы 09.08.2019 15:58
Клумбы в скверопарке начали обносить заборами 09.08.2019 15:11
Небо в клеточку: каким будет навес над Гостиным двором 07.08.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: