Возле «Кота учёного» посадили дуб

Как мы уже рассказывали, в начале этой недели скульптуру «Кота учёного» установили у входа в здание университета на перекрёстке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге. Туда его перенесли из-под дуба на «шарике». А 1 августа возле кота посадили остролистный дуб.

На отсутствие дерева возле сказочного персонажа указывали многие калужане, критикующие перенос скульптуры.

Кстати, у «шарика» остался пустующий постамент. Как рассказал нам городской голова Дмитрий Разумовский, пока не принято решение, как его использовать. А что бы вы предложили с ним сделать? Пишите в комментариях!