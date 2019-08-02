Возле «Кота учёного» посадили дуб

Как мы уже рассказывали, в начале этой недели скульптуру «Кота учёного» установили у входа в здание университета на перекрёстке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге. Туда его перенесли из-под дуба на «шарике». А 1 августа возле кота посадили остролистный дуб.
На отсутствие дерева возле сказочного персонажа указывали многие калужане, критикующие перенос скульптуры.
Кстати, у «шарика» остался пустующий постамент. Как рассказал нам городской голова Дмитрий Разумовский, пока не принято решение, как его использовать. А что бы вы предложили с ним сделать? Пишите в комментариях!
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