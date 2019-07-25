Смена подходов: Калугу отнимают у частников

Как мы уже писали, в понедельник, 22 июля, на планёрке в городской управе обсудили состояние сквера «Содружество», который затопило из-за ливневых дождей. Городские службы даже собирались откачивать воду.

Однако местный депутат Татьяна КОНЯХИНА возмутилась публикациями в СМИ и заявила, что информацию журналисты преувеличили. Между ней и городским головой Дмитрием РАЗУМОВСКИМ состоялся разговор на эту тему, в ходе которого градоначальник предлагал различные варианты решения проблемы, однако все они были решительно отвергнуты.

Этот довольно забавный диалог, с которым можно ознакомиться по ссылке: «Пруд и должен быть в воде»»: власти прокомментировали потоп в калужском сквере, если посмотреть на него через призму подхода властей к благоустройству города, наводит на довольно интересные выводы.

Он, как и ряд предшествующих ему эпизодов, говорят о том, что в последние полтора года происходит полное изменение этих самых подходов.

Традиционно в Калуге многие проблемы благоустройства городские власти старались отдавать на откуп частникам. Разыгрывались тендеры, нанимались подрядчики со стороны. Да и те же народные избранники предпочитали тратить свои депутатские миллионы на благоустройство своих избирательных территорий, с помпой отчитываясь об этом в подконтрольных им СМИ.

События же последних месяцев говорят о том, что городская власть намерена вмешиваться даже в те вопросы благоустройства, которые ранее традиционно считались не их делом. Может, именно с этим и связана отповедь депутата Коняхиной, которую она дала Разумовскому, заявив, что все озвученные им предложения местные жители не одобрят?

Об изменении подходов к вопросам благоустройства говорят и неофициальные сигналы из горуправы.

Оказывается, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский начинает каждый рабочий день с анализа состояния дорог. Плюс к этому общеизвестно, что он дал четкое поручение – в вопросах уборки Калуги в приоритете должны быть муниципальные подрядчики.

- 70-80% территории города будем убирать сами. Лицо города останется за нами, - подчеркнул Разумовский на недавней пресс-конференции.

Периферию же Калуги власти готовы отдать частникам, жёстко их контролируя.

С учетом этого можно предположить, что утренний анализ состояния уборки дорог Разумовским проводится как раз для того, чтобы найти повод выдавить частников на эту самую периферию.

И здесь довольно показателен случай, произошедший осенью прошлого года. Тогда городские чиновники из команды Разумовского сравнили записи камер наблюдения «Безопасного города» с показаниями датчиков ГЛОНАСС, установленных на уборочной технике одного из подрядчиков. Выяснилось, что когда по данным ГЛОНАСС по улице Кирова должна была проходить уборочная машина, видеозапись показывала, что едет легковушка.

В результате подрядчику выставили претензию и не заплатили несколько миллионов рублей. Сэкономленные деньги пустили на закладку двух скверов – на Терепце и в Турынино.

Эти скверы построили на деньги, которые сэкономили на выплатах нечестному подрядчику.

Тендер выиграли, а снег убирать некому

К решению взять вопросы уборки города в свои руки, команда Разумовского пришла, проанализировав опыт прошлых лет, когда это дело доверяли исключительно частным компаниям.

Особо памятен здесь 2012 год, когда москвичи выиграли тендер на уборку Калуги. Столичная фирма предложила гораздо более выгодную цену, чем её конкуренты, но когда дошло до дела, компания просто исчезла. Разбираться с последствиями пришлось властям, получившими массу нареканий от граждан.

Начало зимы 2012-го калужане запомнили надолго. Тогда даже "гантелю" убирали кое как, а во дворах и вовсе творился сущий снежный ад.

Оценить плюсы уборки города муниципальными предприятиями калужане смогли уже этой зимой. Естественно, до идеала ещё очень далеко, не обошлось без претензий и возмущений в соцсетях, однако факт остаётся фактом – реагировать на жалобы коммунальные службы стали заметно оперативнее, чем раньше.

- Впервые за долгие годы, несмотря на снежную зиму, весь центр был вычищен до асфальта даже после сильных снегопадов, - отмечает депутат Яков КАЗАЦКИЙ. - Та же самая ситуация с ямочным ремонтом. Наконец-то начали нормально готовить карты (отфрезерованные участки асфальта) перед заливкой. Выметают грязь, выгоняют феном воду и, несмотря на не самую лучшую погоду, рабочая площадь подготовлена значительно лучше, чем делали подрядчики осенью и весной прошлого года. Любая стратегия имеет плюсы и минусы. Работа с подрядчиками казалась эффективной с точки зрения снижения стоимости, но как показала практика, снижение было во вред качеству. Поэтому, учитывая сложности 44 ФЗ о закупках, которые очень сильно ограничивают заказчика в возможностях контроля и создают проблемы с требованием исполнения гарантийных обязательств (фирмы просто исчезают), стратегия опоры на свои силы мне кажется единственно правильной. Муниципальное предприятие никуда не исчезнет, оно не заинтересовано в подпольной экономии на качестве (делаем на 50% отчитываемся за 100%), заинтересовано в более добросовестном исполнении, так как самим же придётся устранять недочёты.

Ставка на людей и технику

Стратегия передачи вопросов благоустройства и уборки города на откуп муниципалитету уже дала свои первые результаты.

По сравнению с прошлым годом на 31,6 га увеличилась площадь обслуживания предприятия МБУ «Калугаблагоустройство». Теперь оно следит за стоянием сквера в микрорайоне «Малиновка», Турынино-3, Кубяка, а также за бульварами на улице Дорожной, Моторостроителей. Готовятся документы по передаче на обслуживание «Калугаблагоустройство» сквера Волкова.

Однако отдать уборку центра города Калуги муниципалитету – только полдела дела. Чтобы предприятие могло нормально работать, требуется нарастить материально-техническую базу, восстановить штат сотрудников, которые разбежались по частникам, когда город сделал ставку на них.

По словам Разумовского, сейчас у муниципалитета всего 60 дворников, а нужно – в 10 раз больше. Не хватает и специализированной техники. Данные проблемы обещают решать постепенно.

- Это поэтапный процесс. Он рассчитан на 5 лет, - сказал градоначальник.

Усугубляет ситуацию и то, что финансирование городского хозяйства до недавнего времени сокращалось. Например, бюджет Управления городского хозяйства в 2015 году составлял более 2,5 млрд. рублей, а в 2019 г. – менее 1 млрд.

При этом площадь обслуживаемых парков и скверов выросла с 46 га до 105 га. Так же ежегодно увеличивается улично-дорожная сеть, которую нужно качественно обслуживать.

Как нам рассказал руководитель МБУ «Калугаблагоустройство» Руслан ЖЕЛТКОВ, в данный момент расширяется численный штат компании. Кроме того, в этом году его предприятию передали 8 единиц техники из Москвы и приобрели ещё 7 единиц техники.

- Это поливальные машины, мусоровозы, экскаваторы, автовышки, самосвалы – та техника, без которой невозможно произвести качественную уборку, - говорит Желтков.

Кстати, ещё один маркер, свидетельствующий о кардинальной смене подхода властей к вопросам благоустройства – описанные выше приобретения не получили широкого освещения в СМИ. Хотя ранее парады уборочной техники с помпезными сюжетами на местном телевидении проводились регулярно.

Как оказалось, Разумовский такие мероприятия попросту запретил. Мотивировал свое решение тем, что калужане должны не уборочной техникой любоваться, а чистыми улицами.

- Труд людей, которые занимаются благоустройством города, заслуживает самой высокой оценки. Их нужно обеспечить униформой и создать достойные условия для работы. Калужане должны видеть конкретные результаты работы власти. Город должен быть чистым, а парки и скверы, которые являются его визитной карточкой, должны радовать глаз в любое время года, – сказал Разумовский.

Определенный скепсис публичные высказывания городского головы, конечно же, вызывают. Однако если смотреть на ситуацию в сравнении, то получается следующая картина.

Как уже было сказано, в 2015 году, когда во главе Калуги стоял Константин Баранов, которого после внезапной смерти сменил его же ставленник Константин Горобцов, бюджет горхозяйства составлял 2,5 миллиарда рублей. А в 2019-м – первым, сверстанным новой командой – 950 миллионов. При этом территория, на обслуживание которой тратятся деньги, в 2015-м была, грубо говоря, в два раза меньше, чем в 2019-м.

Получается, что при затратах, снизившихся в 2,5 раза, обслуживается в два раза большая территория.

Тенденция весьма интересная, равно как интересно, к чему это всё приведет. Однако всем известна старая калужская традиция: новые мётла на посту градоначальника поначалу метут очень активно, но чем дальше, тем с меньшим энтузиазмом. И пока непонятно как то, будет ли эта традиция нарушена так и то, к каким результатам приведут реформы, затеянные в стенах горуправы командой Разумовского.

Но срок, когда ситуация более-менее прояснится, власти уже озвучили.

- Первые изменения мы увидим этой осенью, в осенне-зимний период. Качество уборки городских территорий улучшится, - пообещал на одной из пресс-конференций Дмитрий Разумовский.