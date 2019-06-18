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Фонд капремонта напортачил и долго не хотел исправляться

18.06.2019 10:50 4 1134 Сергей ПЕТРОВ
Фонд капремонта напортачил и долго не хотел исправляться

Во вторник, 18 июня, прокуратура Думиничского района сообщила о завершении дела,  заведенного на Фонд капремонта Калужской области.

Как показала прокурорская проверка, в сентябре 2017 года Фонд отремонтировал отмостки шести многоквартирных домов в селе Новослободск Думиничского района.

Однако ремонт провели некачественно.

- В бетонном слое имелись многочисленные выщербления, раковины, выбоины, отслоения и трещины, что приводило к нарушению гидроизоляции конструктивных элементов указанных домов, - говорится в сообщении прокуратуры.

Сотрудники «государева ока» потребовали устранить нарушения, однако мер к этому Фонд не принял. В итоге прокуратура подала в суд исковое заявление. Только после этого коммунальщики зашевелились и исправились.

- Производство по делу прекращено ввиду добровольного исполнения исковых требований, - сообщает прокуратура.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: блегоустройство
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