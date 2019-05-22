Тропа страха: в Калуге соединят улицу Достоевского с Каменным мостом

В течение двух ближайших недель дорога, которая спускается в Березуйский овраг с улицы Достоевского, должна быть продлена до Каменного моста, сообщает городская управа Калуги. А тропу вдоль склона, к которому примыкает Золотая аллея, в течение месяца избавят от зарослей. Кроме того, она получит покрытие – либо гравийное, либо из щепы. Тогда ею смогут пользоваться не только пешеходы, но и велосипедисты.
Мы решили посмотреть, в каком состоянии находится дорога от улицы Достоевского до Каменного моста сейчас и пользуется ли она спросом у жителей.
Дорога находится напротив нового парка.
Сначала она идёт вдоль сараев и пунктов приёма вторсырья.
Затем резко обрывается. Складывается впечатление, что это и не дорога вовсе, а заезд, который сделали себе либо местные жители, либо предприниматели с уже несуществующего рынка. Они в сараях и гаражах держали свой товар.
Кругом ни души, непролазные заросли и мусор. Протоптанных дорожек нет.
Иногда попадаются следы костров.
Место выглядит жутковато. Явно не располагает к семейным прогулкам. Так и кажется, что из-за кустов выскочит маньяк.
Через две недели мы вернёмся, чтобы оценить, какие работы проделали городские власти и стали ли здесь гулять калужане.
Чиновники заверяют, что это начальный этап благоустройства Березуйского оврага. Следующим станет подготовка проекта проведения изыскательских работ. Техническое задание проекта, по словам начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлии Ковтун, готово. Осталось пройти необходимые согласования. После этого городские власти намерены приступить к разработке концепции благоустройства оврага.
Уважаемые читатели, а каким вам представляется будущее Березуйского оврага? Расскажите в комментариях!
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