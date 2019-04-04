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Старинные опоры моста предложили превратить в арт-объект

04.04.2019 11:32 8 1556 Елена Французова, Фото: Светлана ТАРАСОВА.
Старинные опоры моста предложили превратить в арт-объект

В среду, 3 апреля, на заседании Совета ТОС «Поле Свободы» активисты обсудили возможность обустройства пешеходного бульвара с установкой линии уличного освещения и лавочек на месте старой железной дороги от улицы Билибина до улицы Ленина. А бывшие опоры Брянского железнодорожного моста они предложили использовать в качестве арт-объекта, чтобы украсить и сделать более выразительной эту часть города.

- Ведутся переговоры с правообладателями железнодорожного пути и земельного участка, на котором он расположен, - сообщает пресс-служба городской управы.

Напомним, что подобные переговоры ведутся на протяжении последних трёх лет. На прошлой неделе городской голова на встрече с журналистами выразил уверенность, что уже в этом году железная дорога станет собственностью города. Как её будут использовать, пока не решили. Давно обсуждается возможность сделать из Окской ветки новую улицу, позже чиновники предложили превратить её в велосипедный «ствол».

Наша справка

Калужско-Окская ветвь была построена в 1874 году Обществом Ряжско-Вяземской железной дороги, одновременно с магистральным ходом Вязьма – Калуга – Тула – Узловая – Павелец. В 1882 году ветка была закрыта из-за нерентабельности и разобрана. Через четверть века, в 1908 году, её выстроили заново. В 1992 году ветка из главных путей была переведена в подъездной путь, а станция Калуга-Ока-Пристань закрыта. Брянский мост разобрали в 60-х годах прошлого века, так как он мешал пуску троллейбусов.

Уважаемые читатели, как вы считаете, что будет с это железной дорогой в ближайшие годы? Пишите в комментариях!


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Авторы
Елена Французова 
Фото: Светлана ТАРАСОВА.
Тэги: благоустройство
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