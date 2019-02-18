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Калугу и Обнинск избавят от газонов

18.02.2019 11:45 50 4713 Елена Французова
Калугу и Обнинск избавят от газонов

В понедельник, 18 февраля, на заседании правительства Калужской области обсудили законопроект, который позволит регионам вводить наказание водителям за парковку на газонах.

- Есть тротуар, есть дорога, - прокомментировал информацию глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Между тротуаром и дорогой вот эта зелёная часть. Должна была бы быть зелёной. Она никогда зелёной не бывает. Она всегда затоптана, заплёвана. И я не понимаю, для чего мы её – эту часть – оставляем. Причём, в проекты закладывается. Вот эта часть не считается газоном. На этот газон, пожалуйста, заезжай, ничего не будет. Это вот ко всем – и к Калуге, и к Обнинску, и другим городам. От этих так называемых газонов надо избавляться, просто избавляться и всё. Или расширять, карманы делать для того, чтобы можно было какую-то делать для автомобилей временную парковку. Или, допустим, проезжую часть расширять, или выкладывать плиткой, или леерные ограждения делать. Чтобы нельзя было заехать.

Анатолий Артамонов считает, что в правилах благоустройства надо «почётче прописывать, где этот газон существует на самом деле, куда нельзя заехать».

Напомним, что губернатор уже не в первый раз предлагает избавить города от газонов. В 2013 году Артамонов советовал за счёт их уничтожения расширить центральные улицы в Калуге.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: благоустройство
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