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На Театральной появилась дорожка в никуда

06.02.2019 11:58 0 116 Елена Французова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
На Театральной появилась дорожка в никуда

На пешеходной части улицы Театральной в Калуге появилась кривая дорожка из серой плитки. Видно, что уложена она довольно криво. Да и в целом вся улица выглядит неприглядно: плитка местами «вздулась» и провалилась.

Напомним, что в том самом месте, где появилась серая дорожка в никуда, в декабре проходили работы по прокладке трубопровода.  

- Этот участок надо будет перекладывать весной, в любом случае. Так как клали плитку зимой, в морозы. Временно использовали самую дешевую. Поправим, - прокомментировали ситуацию 5 февраля в городской управе.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства, благоустройства или ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Елена Французова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: благоустройство
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