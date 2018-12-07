Улицу Театральную перекопали в Калуге

Пешеходную часть улицы Театральной на днях перекопали. Как рассказали нам в МУП «Калугатеплосеть», это сделано для того, чтобы улучшить температурный режим в новом здании Театра кукол, отопление было подключено ранее.
- Идут работы по прокладке наружного трубопровода от трассы по улице Театральной до задвижек в тепловом узле данного здания, - пояснили нам в пресс-службе городской управы Калуги.
Эти работы будут завершены до 10 декабря. Восстановить тротуарную плитку на Театральной планируют до 15 декабря.
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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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