Последствия борьбы с сосульками калужане наблюдают на потолке

Как мы уже писали, вопрос уборки дворов от снега, а крыш от сосулек в этом году стоит в Калуге крайне остро. И сегодня, 15 января, мы публикуем очередную порцию фотографий и историй от наших читателей.

Кстати, после попадания этой темы в поле зрения СМИ, а также «волшебных пенделей» от чиновников, коммунальщики всё-таки зашевелились, и уборка крыш и дворов началась в ускоренном темпе. К нам поступают сообщения о начале работ в разных уголках Калуги.

Правда, не всегда старания коммунальщиков приносят благо. К примеру, Валерий Чаусов прислал фотографию потолка в доме №51 по ул. Валентины Никитиной.

- Две недели назад сбили сосульки и у нас потекла крыша, - пишет читатель. – И две недели ничего не делают!

Не все в порядке и с уборкой улиц.

- Это был тротуар... Улица Молодежная, 44, - поясняет Евгения Демочкина присланную фотографию. - Трактор постарался. Почему-то решил, что машинам проезжать по дороге важнее, чем идти пешеходам, а тем более с коляской...

- Это первый корпус Бауманского на Гагарина, - пишет Денис Ричко. - Это чудо висит над входом. Снимал с парковки «Атак».

Александр Желтов прислал фото с Хрустальной, 52, которое сделал 04 января.

- Сосульки висят и по сей день, - поясняет читатель.

- По адресу Болтникова, 8 уже вторую неделю не можем добиться от управляющей компании, чтобы сбили сосульки, - пишет 14 января Дарья Антюхова - А у нас под ними двери в подъезды и лавочки, и дети часто гуляют именно здесь. И только в нашем подъезде детей 14 человек.

- Одно фото, зато какое! - Пишет наша читательница Наталья Секретарева. - Ул.Дзержинского,81. Здание управляющей компании. Уж если у себя не чистят, что говорить об остальных домах.

В этом здании расположено ООО "ГУК" г. Калуги.

И в заключение - ещё несколько фотографий, присланных читателями за последние сутки.

Сосулька-сопля по адресу пер. Теренинский, 6. Фото прислала Людмила Индюхова. И получает за неё - мороженое!

Переулок Теренинский, 8

ул. Инженерная, 10\15

ул. Карла Либкнехта, 23

ул. Подвойского, 31

Присылайте фотографии неубранных дворов и сосулек на perekrestok@kp.kaluga.ru а также в наши группы в соцсетях:



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Только не забывайте указывать когда и где были сделаны фото и, если вам известно, управляющая компания, ответственная за данный дом или двор.



Авторам самых интересных фотографий мы продолжим дарить мороженое!