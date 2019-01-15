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Последствия борьбы с сосульками калужане наблюдают на потолке

15.01.2019 15:10 7 1588 Сергей ПЕТРОВ

Как мы уже писали, вопрос уборки дворов от снега, а крыш от сосулек в этом году стоит в Калуге крайне остро. И сегодня, 15 января, мы публикуем очередную порцию фотографий и историй от наших читателей.

Кстати, после попадания этой темы в поле зрения СМИ, а также «волшебных пенделей» от чиновников, коммунальщики всё-таки зашевелились, и уборка крыш и дворов началась в ускоренном темпе. К нам поступают сообщения о начале работ в разных уголках Калуги.

Правда, не всегда старания коммунальщиков приносят благо. К примеру, Валерий Чаусов прислал фотографию потолка в доме №51 по ул. Валентины Никитиной.

- Две недели назад сбили сосульки и у нас потекла крыша, - пишет читатель. – И две недели ничего не делают!

Не все в порядке и с уборкой улиц. 

- Это был тротуар... Улица Молодежная, 44, - поясняет Евгения Демочкина присланную фотографию. - Трактор постарался. Почему-то решил, что машинам проезжать по дороге важнее, чем идти пешеходам, а тем более с коляской...

- Это первый корпус Бауманского на Гагарина, - пишет Денис Ричко. - Это чудо висит над входом. Снимал с парковки «Атак». 

Александр Желтов прислал фото с Хрустальной, 52, которое сделал 04 января.

- Сосульки висят и по сей день, - поясняет читатель.

- По адресу Болтникова, 8 уже вторую неделю не можем добиться от управляющей компании, чтобы сбили сосульки, -  пишет 14 января Дарья Антюхова - А у нас под ними двери в подъезды и лавочки, и дети часто гуляют именно здесь. И только в нашем подъезде детей 14 человек.

-  Одно фото, зато какое! - Пишет наша читательница Наталья Секретарева. - Ул.Дзержинского,81. Здание управляющей компании. Уж если у себя не чистят, что говорить об остальных домах.

В этом здании расположено ООО "ГУК" г. Калуги.

И в заключение - ещё несколько фотографий, присланных читателями за последние сутки.

Сосулька-сопля по адресу пер. Теренинский, 6. Фото прислала Людмила Индюхова. И получает за неё - мороженое!

Переулок Теренинский, 8

ул. Инженерная, 10\15

ул. Карла Либкнехта, 23

ул. Подвойского, 31

Присылайте фотографии неубранных дворов и сосулек на perekrestok@kp.kaluga.ru а также в наши группы в соцсетях:

https://vk.com/ 
https://ok.ru/kp40ru
https://www.facebook.com/kp40.ru/

Только не забывайте указывать когда и где были сделаны фото и, если вам известно, управляющая компания, ответственная за данный дом или двор.

Авторам самых интересных фотографий мы продолжим дарить мороженое! 


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: благоустройство сосульки
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