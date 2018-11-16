16.11.2018 16:00 1028

Опровержение публикуется согласно определению суда апелляционной инстанции – судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного суда - от 12 ноября 2018 года, в результате которого было принято решение:

Признать не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Сотскова Константина Валерьевича и Пройдина Сергея Николаевича сведения, опубликованные в газете «Калужский перекресток» в №21 (1063) от 23 мая 2018 года (на странице 4 газеты): «Судьбу деревьев возле гимназии №24 единолично решили двое депутатов. Растения спилили ради обустройства 50 парковочных мест», в совокупности с заголовком, содержащимся на первой странице газеты: «Варварство под прикрытием безопасности», названием статьи (на странице 4 газеты): «Хозяева жизни».

Признать не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Сотскова Константина Валерьевича и Пройдина Сергея Николаевича сведения, опубликованные 18 мая 2018 года на сайте газеты «Калужский перекресток» в сети Интернет по адресу http://www.kp40.ru/news/accomp/49023/, в виде названия статьи «Сообразили на двоих: судьбу деревьев возле гимназии №24 решили двое депутатов», в тексте статьи: «И это именно он (Константин Сотсков) вместе с другим депутатом Сергеем Пройдиным обращался в горуправу с просьбой об организации парковки возле школы».