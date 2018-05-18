Сообразили на двоих: судьбу деревьев возле гимназии № 24 решили двое депутатов

В пятницу, 18 мая, в Калуге состоялось заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Первой темой в повестке дня значился вопрос об организации парковочного кармана на улице Суворова, в районе гимназии № 24.

Как мы рассказывали, ради парковки на 50 мест в марте этого года там было спилено 15 здоровых клёнов, которые служили естественным барьером, отделявшим территорию школы и спортивную площадку от проезжей части. В горуправе нам сообщили, что об обустройстве парковки просили ещё в декабре 2016 года родители гимназии. Кто именно из них обращался в городскую управу, стало известно только на сегодняшнем заседании комиссии. Но об этом чуть позже.

Новость о том, что возле школы спилили 15 деревьев, вызвала у калужан бурное негодование. Люди недоумевали: «Кто вообще дал разрешение на это? Почему кто-то решает, что парковка важнее, чем деревья?» Поэтому активисты общественного движения «Зелёный город» предложили скорректировать проект.

- Мы предлагаем изменить геометрию парковки: отказаться от идеи организации «ёлочкой» в пользу параллельной парковки, - изложил суть идеи на заседании комиссии лидер «Зелёного города» Яков КАЗАЦКИЙ. – И, поскольку старые деревья уничтожены, предусмотреть высадку новых.

- В этом виде – однозначно нет, - категорично заявил в ответ начальник отдела ГИБДД по г. Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО, – потому что дети будут выходить на проезжую часть. А при существующем проекте они выходят на тротуар.

- В данной ситуации меня больше всего волнует вопрос безопасности высадки детей в районе данной школы, а не наличие каких-то там зелёных насаждений, - взял слово депутат городской Думы г. Калуги Константин СОТСКОВ. Как выяснилось, его дети являются учащимися гимназии № 24. И это именно он вместе с другим депутатом Сергеем ПРОЙДИНЫМ обращался в горуправу с просьбой об организации парковки возле школы. – Вы посмотрите, что там происходит каждое утро! Едет машина, останавливается на полосе дорожного движения, дети вылезают и бегут в школу. Сколько раз еле успевал остановиться! Слава Богу, до сих пор не произошло никакой беды. Во главу угла надо ставить не какие-то зелёные насаждения, которых и так достаточно, а жизнь людей! Об этом подумайте! Всё это демагогия на счёт того, что дерево спилили или не спилили, что мы нанесли какой-то экологический ущерб. Если надо обеспечить безопасность ребёнка, я готов сделать всё для этого. Всё остальное – это какие-то непонятные рассуждения и подмена понятий.

Впрочем, к утверждённому проекту, как оказалось, есть вопросы. Именно в плане обеспечения безопасности детей. Дело в том, что уровень пешеходной дорожки выше уровня проезжей части на 50 см.

- То есть выходящие из автомобиля дети будут обходить его сзади и выходить на проезжую часть, - говорит Яков Казацкий.

В том случае, если тротуар будут опускать, пострадает школьная ливнёвка.

- Решит ли организация этого парковочного кармана проблему в полном объёме? – резонно поинтересовался другой депутат Гордумы Карп ДИДЕНКО. – Вокруг огромное количество жилых домов с практически полным отсутствием парковочных мест. Уверен на 99%, что в утреннее время эти парковки будут забиты машинами жильцов соседних домов.

- Если такая проблема действительно возникнет, можно в ночное время вообще запретить парковку, - сказал в ответ Алексей Москаленко. – Ночью эвакуатор поработает, и утром появятся места для парковки. Будем решать проблемы по мере их поступления.

Однако, пообщавшись с директором гимназии № 24, а также родителями школьников, мы сильно засомневались в том, что проблема вообще существует.

- Наши ребята сняли ролик, они провели хронометраж, - говорит директор образовательного учреждения Галина ФЁДОРОВА. – Машин много: за время съёмки дети насчитали около 200. Но только половина из них принадлежит родителям нашей школы. Автомобили останавливаются на полторы-две минуты. Так что нет никакой целесообразности в дополнительной парковке.

- На этом участке дороги движение всегда более-менее свободное, поэтому я бы не стала говорить об актуальности проблемы безопасности детей при их высадке из автомобиля, - считает председатель родительского комитета гимназии № 24 Ирина БИЛЫК. – Я всегда нахожу место недалеко от школы, проверяю, что дети дошли, и еду дальше. То есть никто не стоит подолгу. Необходимости именно в парковке нет. Достаточно убрать знак «Остановка запрещена», который там висит, и всё будет нормально. Я не против парковок, но не надо при этом прикрываться безопасностью детей. Не надо говорить, что этого добивались родители, которым неудобно высаживать детей. Это просто ложь, и именно это возмущает больше всего. Лично у меня такое ощущение, что под видом обеспечения безопасности детей кто-то хочет организовать парковку для своих нужд.

Больше всего в этой истории Ирину Билык, других родителей и педагогов возмущает именно то, как ловко инициаторы проекта под видом общественных интересов продвигают свои личные, причём делают это втихаря.

- У нас в школе между родителями очень тесное взаимодействие, - говорит моя собеседница. – Мы все между собой общаемся, созваниваемся. Эта тема никогда не выносилась ни на одно родительское собрание. Мы удивлены и огорчены. Потому что спилены деревья, которые давали тень на нашу спортивную площадку и прохладу. А теперь там просто голое место. Не говоря уже о том, что это просто некрасиво – какая-то лысина.

К слову, о проекте не знала и директор гимназии.

- Я его никогда даже в руках не держала! – рассказывает Галина Фёдорова. – Ни на одно совещание по этому вопросу меня ни разу не приглашали!

… Члены комиссии по безопасности дорожного движения, несмотря на озвученные им аргументы, предложение «Зелёного города» единодушно отклонили. И столь же единодушно проголосовали за дальнейшую реализацию уже утверждённого проекта.

Но родители сдаваться не собираются. На следующей неделе они планируют провести общешкольное собрание и обсудить свои дальнейшие действия. Так что ставить точку в этой истории ещё рано. Мы будем следить за развитием событий.