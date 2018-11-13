Скульптуры в сквере на Кубяка до сих пор не починили

Месяц безухости на днях отпраздновали скульптуры в новом сквере на Кубяка. Как мы уже рассказывали, в начале октября вандалы испортили несколько фигур сказочных героев в новом сквере.

Тогда чиновники повозмущались, поругались на хулиганов, пригрозили поставить камеры... Справедливости ради, чинить сломанные скульптуры не обещали. Вот и не стали.

Внутренний мир медведя и лошадки можно рассмотреть без рентгеновского аппарата. Для общего развития может и полезно, но сказочных героев все-таки жалко.

Обещанные камеры в сквере тоже разглядеть не удалось. Вероятно, они очень скрытые.

Ситуацию мы попросили прокомментировать местного депутата Татьяну КОНЯХИНУ. Именно она была одним из главных инициаторов появления данного сквера.

- Мы договорились со скульптором, он приедет и подправит, пока никак не доедет, - пояснила она во вторник, 13 ноября.

На следующей неделе она также собирается обсудить с городским головой Калуги Дмитрием Разумовским камеры видеонаблюдения. Установить их в сквере градоначальник обещал после октябрьского нападения хулиганов.

Напомним, этот сквер стал лидером состоявшегося в марте рейтингового голосования по выбору объектов для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Скульптуры для сквера специально сделали в Краснодаре. Общая стоимость работ по благоустройству составила 16,5 миллиона рублей.

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